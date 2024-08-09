BİM’de verandalı Tiny House satılıyor! 9 Ağustos Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu geldi

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, 9 Ağustos 2024 tarihinde geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Her hafta Cuma günü tüketicilere cazip fiyatlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, bu hafta da çeşitli market ürünleri, elektrikli ev eşyaları, bisiklet ve şişme bot gibi farklı kategorilerde ürünlerle öne çıkıyor. Yeni aktüel katalogla birlikte alışveriş listeleri şimdiden hazırlanmaya başladı. İşte, BİM 9 Ağustos 2024 kataloğunda öne çıkan ürünlerin fiyat listesi...