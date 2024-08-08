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En uygun faizli kredi veren bankalar ve hesaplama: 3 sene vadeli ihtiyaç kredisine başvuru patlaması yaşandı

Son zamanlarda finansal sektörde lanse edilen yeni kredi teklifleri, gözle görülür bir etki yaratmaya devam ediyor. Üç yıl süreyle geçerli olan tüketici kredisi teklifleri, çeşitli bankalar tarafından yürütülüyor ve olağanüstü düzeyde talep görüyor. İşte ayrıntılar:

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:19 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 09:19
En uygun faizli kredi veren bankalar ve hesaplama: 3 sene vadeli ihtiyaç kredisine başvuru patlaması yaşandı

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Yenilikçi finansman seçenekleri, bankacılık dünyasını sarsmaya devam ediyor. Çok sayıda finans kuruluşu, 36 ay vade ile tüketici kredileri sunuyor; bu teklifler, beklenmedik derecede yüksek bir ilgiyle karşılanıyor.

Bankaların sunduğu çeşitli kredi seçenekleri, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap ediyor. Uygun kredi seçeneğini belirlerken faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 2.968,36 TL
Toplam Ödeme: 107.148,46 TL

150.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Yapı Kredi yeni taksit hesaplaması!150.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Yapı Kredi yeni taksit hesaplaması!
150.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Yapı Kredi yeni taksit hesaplaması!

QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 3.069,23 TL
Toplam Ödeme: 110.779,78 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 3.176,62 TL
Toplam Ödeme: 114.645,82 TL

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 3.186,93 TL
Toplam Ödeme: 115.016,98 TL

Garanti BBVA Yaz Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 3.249,03 TL
Toplam Ödeme: 117.252,58 TL

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 3.249,03 TL
Toplam Ödeme: 116.965,08 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 3.301,14 TL
Toplam Ödeme: 119.128,54 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,84
Aylık Taksit: 3.539,48 TL
Toplam Ödeme: 127.708,78 TL

N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %5,99
Aylık Taksit: 4.174,16 TL
Toplam Ödeme: 150.557,26 TL

Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit: 3.379,90 TL
Toplam Ödeme: 121.926,40 TL

VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 3.598,65 TL
Toplam Ödeme: 129.801,40 TL

ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 3.620,26 TL
Toplam Ödeme: 130.616,86 TL

Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 3.620,26 TL
Toplam Ödeme: 130.329,36 TL

Başvuru Kanalları

Başvurunuzu çeşitli kanallardan yapabilirsiniz:

Şubeler: En yaygın başvuru yöntemi, bankaların şubelerine giderek doğrudan başvuru yapmaktır.

İnternet Bankacılığı: Bankaların web siteleri üzerinden online başvuru formlarını doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Mobil Uygulamalar: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapılabilir.

Telefon Bankacılığı: Müşteri hizmetlerini arayarak başvuru süreci hakkında bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

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