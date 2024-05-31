Sigorta girişi olan herkes kontrol etsin! SGK harekete geçti: Hem para hem de hapis cezası

YAPTIRIMLAR VE GERİ ÖDEMELER Sahte sigortalılık tespit edilen kişilere ilişkin, yapılan hizmetlerin iptali ve ödenen aylıkların faiziyle geri alınması gibi işlemler yapılıyor.

Sahte iş yerleri ise daha ağır yaptırımlarla karşılaşıyor. SGK, sahte iş yerlerinden ödenen primleri iade etmeyerek doğrudan gelir olarak kaydediyor ve yersiz yararlanılan teşvikler faizleriyle birlikte geri alınıyor.

HEM PARA HEM HAPİS CEZASI Sahte olduğu belirlenen işyerlerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal ediliyor. İşyeri sahipleri hakkında vergi mevzuatı gereği gerekli bilgiler vergi dairesine iletilerek yasal işlemler başlatılıyor. Ayrıca, bu işyerleri adına yapılan her türlü sağlık ödemesi işverenden faiziyle geri tahsil ediliyor.

SGK Denetmenleri, sahte işyeri olma potansiyeli yüksek işyerleri üzerinde yoğunlaşarak denetim, teftiş ve soruşturmalarını artırdı. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Mustafa Şahin, 2023 yılında yapılan çalışmalarla 1.533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Şahin, bu tür suistimallerle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin olacağını belirtti.