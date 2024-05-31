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Sigorta girişi olan herkes kontrol etsin! SGK harekete geçti: Hem para hem de hapis cezası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve iş yerleriyle mücadelesini bir adım daha ileri taşıyarak, bu tür suistimallerle savaşmak amacıyla Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu'nu hayata geçirdi. Platform, sahte iş yerleri ve sigortalı gösterilen fakat aslında iş yerinde çalışmayan kişiler üzerinden yapılan usulsüzlükleri tespit etmek için kuruldu. Bu çerçevede eşe, dosta kayıtdışı sigorta yaptıranlar ile sahte iş yerleri açanlar ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 08:53
Sigorta girişi olan herkes kontrol etsin! SGK harekete geçti: Hem para hem de hapis cezası

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SGK'nın kurduğu yeni takip platformu ile sahte sigortalılık ve sahte iş yerlerine yönelik sıkı denetimler ve yaptırımlar, suistimal girişimlerini caydırıcı bir unsura dönüşüyor. Bu önlemler, sosyal güvenlik sistemini daha sağlıklı işlemesini sağlarken, haksız kazanç elde etmeye çalışan kişi ve kurumların önüne geçmeyi amaçlıyor.

SGK HAREKETE GEÇTİ

SGK'nın sürdürdüğü kararlı mücadele sayesinde şimdiye kadar binlerce sahte sigorta girişimi tespit edilip takibe alındı. Bu süreçte, gerçek çalışanların hakları korunurken, haksız yere kazanç elde etmeye çalışan usulsüz iş yerleri de cezalandırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan kurulan platformun suistimalleri kısa sürede ortaya çıkardığını ve hızla müdahale edildiğini vurguladı.

YAPTIRIMLAR VE GERİ ÖDEMELER

Sahte sigortalılık tespit edilen kişilere ilişkin, yapılan hizmetlerin iptali ve ödenen aylıkların faiziyle geri alınması gibi işlemler yapılıyor.

Sahte iş yerleri ise daha ağır yaptırımlarla karşılaşıyor. SGK, sahte iş yerlerinden ödenen primleri iade etmeyerek doğrudan gelir olarak kaydediyor ve yersiz yararlanılan teşvikler faizleriyle birlikte geri alınıyor.

HEM PARA HEM HAPİS CEZASI

Sahte olduğu belirlenen işyerlerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal ediliyor. İşyeri sahipleri hakkında vergi mevzuatı gereği gerekli bilgiler vergi dairesine iletilerek yasal işlemler başlatılıyor. Ayrıca, bu işyerleri adına yapılan her türlü sağlık ödemesi işverenden faiziyle geri tahsil ediliyor.

SGK Denetmenleri, sahte işyeri olma potansiyeli yüksek işyerleri üzerinde yoğunlaşarak denetim, teftiş ve soruşturmalarını artırdı. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Mustafa Şahin, 2023 yılında yapılan çalışmalarla 1.533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Şahin, bu tür suistimallerle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin olacağını belirtti.

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