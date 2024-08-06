KOBİ’lere 1.5 milyon destek

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlıyor. Bu amaçla yola çıkan KOSGEP İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL destek sağlıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.

GERİ ÖDEMELİ DESTEK

1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos'ta sona erecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makineteçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor.

ÖDEME 36 AY SONRA

Nace Rev. 2'ye göre "İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

İŞ KURMA DESTEĞİ

Kuruluş desteği gerçek kişi işletmelerine 10 bin TL, sermaye şirketi işletmelerine 20 bin TL olarak uygulanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL ilave ediliyor. Bu destek kapsamında, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren birinci yıl birinci dönem, ikinci yıl ikinci dönem ve üçüncü yıl üçüncü dönem olmak üzere, işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanıyor. Yüzde 100 geri ödemesiz bu destek 36 ay sürüyor. İş geliştirme desteği kapsamında personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderleri desteği sağlanıyor. Destek tutarı 1.5 milyon TL olarak belirlenirken, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL ilave ediliyor.



İŞ KURMA DESTEĞİNİN ŞARTLARI

- Girişimcinin işletmedeki payı en az yüzde 50 olmalı...

- Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı yüzde 50'nin altına düşmemeli.

- Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlananlar yeniden başvuru yapamaz.

- KOSGEB desteği ile satın alınan makine teçhizat ve kalıp ile yazılım destek süresi boyunca (üç yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemeli.

- Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve kalıp ile yazılım; dönemsel izlemede tespit edilemediği takdirde uygunsuzluk işlemi yapılır.

- KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve kalıp ile yazılımın asgari teknik özellikleri taşıması gerekiyor.

- Bu ürünler için alınacak faturalarda bu özelliklerin açıkça yer alması ve kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi gerekiyor.