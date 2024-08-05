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CHP yandaşı Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın Instagram yalanına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan net yanıt: Instagram'daki satışlar e-ticaret olarak sayılmıyor

Katil İsrail tarafından haince katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yapılan taziye paylaşımlarını kısıtlayan Instagram'a BTK tarafından erişim engeli gelmişti. Erişim engeli kararı ardından halkı galeyana getirme görevi yine muhalefete düştü. CHP yandaşı Sözcü yazarı Uğur Dündar, Instagram'ın kapalı olmasının ekonomiyi etkileyeceğini iddia etti. Dündar'ın iddiasına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yanıt geldi. Bolat, "Instagram'dan gerçekleştirilen satışlar e-ticaret olarak sayılmıyor" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 13:47 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 13:47
CHP yandaşı Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın Instagram yalanına Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan net yanıt: Instagram’daki satışlar e-ticaret olarak sayılmıyor

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Katil İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastla Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etmesi dünyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Haniye'ye taziye dileklerini sunan paylaşımlarda bulundu.

Ancak PKK propagandalarına göz yuman, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı sistematik soykırıma 3 maymunu oynayan Instagram, Haniye'ye taziye mesajlarına kısıtlama getirdi.

UĞUR DÜNDAR'IN O PAYLAŞIMIUĞUR DÜNDAR'IN O PAYLAŞIMI

Instagram'ın bu skandalı sonrası Türkiye harekete geçti. BTK, Instagram'a erişimi kapattı.

UĞUR DÜNDAR'DAN AKILLARA ZARAR HESAPLAMA

Türkiye'nin bu hamlesi en başta içimizdeki düşmanları rahatsız etti. CHP yandaşı birçok isim Instagram'ın kapatılmasına tepki gösterdi.

Hatta CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesinin yazarı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından "Kamuda Tasarruf Paketi'nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Instagram'ın kapalı kalmasının ekonomimize günlük maliyeti 1,9 milyar lira. Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek" iddiasında bulundu.

Halkı galeyana getirmekte usta olan başta Uğur Dündar ve muhaliflere teknik yanıt Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

INSTAGRAM E-TİCARET SAYILMIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine, doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili kanun kapsamında yer almıyor." dedi.

Bolat, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a işaret eden Bolat, söz konusu Kanun'da Trendyol, Hepsiburada ve Yemeksepeti gibi pazaryerlerinin ve bu pazaryerlerinde veya kendine ait elektronik ticaret ortamında kendi mal ve hizmetlerinin satışını yapan işletmelerin ticari faaliyetlerinin düzenlendiğini söyledi.

Bolat, herhangi bir ticari işlemin elektronik ticaret kabul edilebilmesi ve söz konusu Kanun kapsamında yer alabilmesi için fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeden veya telefon gibi doğrudan iletişim araçları kullanılmadan gerçekleştirilmesi, alım satım sözleşmesinin elektronik ortamda yapılması ya da siparişin yine elektronik ortamda verilmesi gerektiğini belirtti.

Instagram gibi sosyal medya platformlarının, işletmelerin ve bireylerin mal ve hizmetlerinin tanıtımına olanak sağladığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili Kanun kapsamında yer almıyor."

"KAYIT DIŞI SATIŞLAR, VERGİ GELİRLERİNİN AZALMASINA NEDEN OLUYOR"

Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Bolat, "Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor." diye konuştu.

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