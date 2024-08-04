Hatay projesi örnek olacak

Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) Hatay Tasarım ve Planlama İş Birliği Grubu'nun yürüttüğü, "Hatay Yeniden Canlanıyor" master plan ve tasarım projeleri, Foster + Partners ev sahipliğinde gerçekleşen bir basın toplantısıyla dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yürütülen, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi Hatay ilinin stratejik planını, Antakya kentsel tasarımını ve Antakya tarihi kent merkezinin master planını kapsıyor.

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