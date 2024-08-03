1992 1997 2002 2014 girişi olanlar dikkat! SSK gün yaş prim emekliliğe yönelik yaş tablonuz

Emeklilik uzun çalışma hayatının ardından ulaşılan huzurlu bir liman olarak görülse de erişilebilirliği birçok faktöre bağlı. Özellikle erkek çalışanlar için emeklilik yaşı ve gerekli prim ödeme sürelerindeki son düzenlemeler, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Emeklilik şartlarının cinsiyete ve sigortalılık başlangıç tarihine göre farklılık göstermesi, çalışanları yakından ilgilendiriyor.