1992 1997 2002 2014 girişi olanlar dikkat! SSK gün yaş prim emekliliğe yönelik yaş tablonuz

Emeklilik uzun çalışma hayatının ardından ulaşılan huzurlu bir liman olarak görülse de erişilebilirliği birçok faktöre bağlı. Özellikle erkek çalışanlar için emeklilik yaşı ve gerekli prim ödeme sürelerindeki son düzenlemeler, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Emeklilik şartlarının cinsiyete ve sigortalılık başlangıç tarihine göre farklılık göstermesi, çalışanları yakından ilgilendiriyor.
Erkekler İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş