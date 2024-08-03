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1992 1997 2002 2014 girişi olanlar dikkat! SSK gün yaş prim emekliliğe yönelik yaş tablonuz

Yıllarca süren çalışmanın ardından rahat bir emeklilik herkesin hayali. Ancak erkek çalışanlar için bu süreç yaş ve prim günü sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Erkek çalışanlar emeklilik haklarını ne zaman elde edebileceklerini merak ediyor. Çalışma Bakanlığı'nın güncellenen yasaları ile birlikte emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı erkekler için önemli bir planlama aracı haline geldi. Bu değişikliklerle birlikte, erkek çalışanların emeklilik planlaması yaparken dikkate alması gereken yeni kurallar ve öneriler nelerdir?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:00 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:00
1992 1997 2002 2014 girişi olanlar dikkat! SSK gün yaş prim emekliliğe yönelik yaş tablonuz

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Emeklilik uzun çalışma hayatının ardından ulaşılan huzurlu bir liman olarak görülse de erişilebilirliği birçok faktöre bağlı. Özellikle erkek çalışanlar için emeklilik yaşı ve gerekli prim ödeme sürelerindeki son düzenlemeler, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Emeklilik şartlarının cinsiyete ve sigortalılık başlangıç tarihine göre farklılık göstermesi, çalışanları yakından ilgilendiriyor.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 54 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 53 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 52 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 51 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 50 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 49 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 48 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 47 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 46 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 45 yaş

24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 44 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 43 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 42 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

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