1 ayda 2 cm uzatacak! Saçınızı Rapunzel’e çeviren yöntem bakın neymiş

Dr. Gora'nın formülünde, saç derisine düzenli masaj yapmanın da önemi vurgulanıyor. Saç derisine yapılan masaj, kan dolaşımını artırarak saç köklerinin daha iyi beslenmesini sağlar. Haftada birkaç kez, doğal yağlar kullanarak yapılan saç derisi masajları, saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasına katkı sağlar. Önerilen yağlar:

🌱 Doğal Saç Bakım Ürünleri Kullanımı 🌼

Kimyasal içerikli saç bakım ürünlerinin, saçın doğal yapısına zarar verebileceğini belirten Dr. Gora, doğal ve organik içerikli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Saçların ihtiyaç duyduğu nemi sağlayan ve saç tellerini güçlendiren doğal yağlar, bitkisel şampuanlar ve maskeler, saç bakım rutininde yer almalı.

✨ Kısa Sürede Gözle Görülür Fark 🌟

Dr. Gora'nın hazırladığı bu formülü uygulayanlar, kısa sürede saçlarında gözle görülür bir uzama ve sağlık farkı olduğunu belirtiyor. Doğru beslenme, düzenli masaj ve doğal ürünlerle yapılan bakım sayesinde saçların daha güçlü, parlak ve sağlıklı uzadığı gözlemleniyor.