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100'lüsü 85 TL'ye düştü! ŞOK 3 Ağustos 2024 AKTÜEL ürünler listesi! Sosis, sucuk, ev temizlik mendili, makine tableti indirimi...

ŞOK Marketler, 3 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Cumartesi günü başlayacak kampanya dönemi ile birlikte pek çok ürün indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. Bahçe masa-sandalye çeşitlerinden Dyson şarjlı süpürgeye, Roidmi dikey süpürge çeşitlerinden çamaşır makinesine, koltuk takımından ev mobilya ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta ŞOK'ta alıcılarını bekliyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 23:35 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 23:36
100’lüsü 85 TL’ye düştü! ŞOK 3 Ağustos 2024 AKTÜEL ürünler listesi! Sosis, sucuk, ev temizlik mendili, makine tableti indirimi...

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Ev ve yaşam alanlarınızı yenilemek veya ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla almak için 3 Ağustos'ta başlayacak bu fırsatları kaçırmayın. ŞOK'un bu hafta sonu için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda herkesin beğenisine hitap edecek pek çok seçenek yer alıyor. Kampanya detaylarına ve indirimli ürünlerin tam listesine ŞOK Marketler'in resmi internet sitesi ve mağazalarından ulaşabilirsiniz.

İndirim duyurularıİndirim duyuruları

ŞOK 3 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU YAYINLANDI 🎉🛒

🌼 Blok Çiçekler: 119 TL

🏄‍♀️ Sörfçü Kız Seti: 99,95 TL

🐰 Tavşan Taçlı Şirin Bebek: 99,95 TL

3 Ağustos kataloğu3 Ağustos kataloğu

🏖️ Büyük Kova Seti: 79,95 TL

😊 Sevimli Squishy: 99,95 TL

🚗 Taşıyıcılı Mini Araçlar 4'lü Set: 119 TL

🚙 Akrobat Arabalar: 99,95 TL

🚙 Suv Metal Araçlar: 79,95 TL

🦖 Büyük Teker Dino Araba: 79,95 TL

🪣 Kova Set: 69,95 TL

💦 Su Tabancası: 79,95 TL

🍽️ Ekose Masa Örtüsü 140x140 cm: 64,95 TL

🌸 Yapay Çiçek Beton Saksı Asorti: 99,95 TL

🪑 Sky Katlanır Koltuk: 349 TL

🪑 Elit Rattan Desen Koltuk: 599 TL

🪑 Maya Rattan Desen Koltuk: 449 TL

🪑 Plastik Kollu Sandalye: 249 TL

🪑 Sky Antrasit Katlanır Masa: 349 TL

🪑 Eylül Koltuk: 599 TL

🪑 Sunset Koltuk: 499 TL

🪑 Kral Rattan Desen Tabure: 129 TL

🪑 Büyük Tabure: 79 TL

🪑 Elit Rattan Desen Sehpa: 179 TL

🪑 Elit Rattan Desen Masa: 999 TL

Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100'lü: 85 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

🧼 Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre: 60 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

🍪 Ülker Rulokat 170 gr: 32 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

🦷 Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml: 50 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

🦷 Sensodyne Günlük Bakım Diş Fırçası 1+1: 65 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

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