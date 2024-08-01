Ev ve yaşam alanlarınızı yenilemek veya ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla almak için 3 Ağustos'ta başlayacak bu fırsatları kaçırmayın. ŞOK'un bu hafta sonu için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda herkesin beğenisine hitap edecek pek çok seçenek yer alıyor. Kampanya detaylarına ve indirimli ürünlerin tam listesine ŞOK Marketler'in resmi internet sitesi ve mağazalarından ulaşabilirsiniz.