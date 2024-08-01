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Haftanın en çok kazandıran şirketleri! Yatırımcılar merakla bekliyordu! Liste başında bakın hangi şirket var

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta daha sakin bir seyir izlendi ve BİST100 endeksi, %0,83'lük bir yükselişle 11156,20 puandan haftayı tamamladı. Bu dönemde borsada dalgalanmalar yaşanırken, bazı hisseler önemli kazançlar elde etti. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında öne çıkanları ise Borsqa İstanbul üzerinden sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 17:47 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 17:47
Haftanın en çok kazandıran şirketleri! Yatırımcılar merakla bekliyordu! Liste başında bakın hangi şirket var

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Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta daha sakin bir seyir izlendi ve BİST100 endeksi, %0,83'lük bir yükselişle 11156,20 puandan haftayı tamamladı. Bu dönemde borsada dalgalanmalar yaşanırken, bazı hisseler önemli kazançlar elde etti. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı: Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), %46,28'lik bir yükselişle zirveye yerleşirken, onu %42,16'lık bir artışla Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) izledi.

Uşak Seramik Sanayi A.Ş., geçen hafta piyasada büyük ilgi gören ve değer kazanan hisselerden biri oldu. Şirketin hisselerinde yaşanan bu önemli artış, yatırımcıların dikkatini çekti ve güçlü performans sergilediği görüldü. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ise haftanın ikinci en çok kazandıran hissesi olarak belirlendi. Bu şirketin hisselerindeki yükseliş, sektörel hareketlilik ve piyasadaki olumlu hava ile ilişkilendirildi.

Borsadaki bu gelişmeler, yatırımcıların hisse senedi seçimlerinde ve portföy stratejilerinde dikkatli olmalarını gerektiren bir ortamı yansıtıyor. Yükselen hisselerin yanı sıra genel piyasa trendleri ve sektörel performanslar da değerlendirilerek, gelecek dönemdeki yatırım kararlarına yönelik önemli ipuçları sunabilir.

Hisse adı Bu hafta kapanışı Geçen hafta kapanışı Yüzdelik değişim
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) 28,38 19,40 %46,28
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) 41,00 28,84 %42,16
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) 57,45 41,80 %37,44
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) 9,68 7,07 %36,91
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 12,21 9,06 %34,76
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) 42,30 31,86 %32,76
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) 95,50 73,90 %29,22
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 23,00 18,42 %24,86
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) 4,56 3,75 %21,60
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) 3,80 3,16 %20,25

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