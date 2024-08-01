Haftanın en çok kazandıran şirketleri! Yatırımcılar merakla bekliyordu! Liste başında bakın hangi şirket var

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Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta daha sakin bir seyir izlendi ve BİST100 endeksi, %0,83'lük bir yükselişle 11156,20 puandan haftayı tamamladı. Bu dönemde borsada dalgalanmalar yaşanırken, bazı hisseler önemli kazançlar elde etti. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı: Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), %46,28'lik bir yükselişle zirveye yerleşirken, onu %42,16'lık bir artışla Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) izledi.

Uşak Seramik Sanayi A.Ş., geçen hafta piyasada büyük ilgi gören ve değer kazanan hisselerden biri oldu. Şirketin hisselerinde yaşanan bu önemli artış, yatırımcıların dikkatini çekti ve güçlü performans sergilediği görüldü. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ise haftanın ikinci en çok kazandıran hissesi olarak belirlendi. Bu şirketin hisselerindeki yükseliş, sektörel hareketlilik ve piyasadaki olumlu hava ile ilişkilendirildi.