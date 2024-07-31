BİM’de bu Cuma kıran kırana indirim! Kış hazırlığı için listelendi! BİM 2-6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu...

6 AĞUSTOS
Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL
Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL
Kumtel 5.5 L FastFryer 1.590 TL
Organize 329 TL
6 AĞUSTOS
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
Polosmart Smart Step Akıllı Bileklik 249 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL
2 AĞUSOTS
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL
Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL
Hambez Şort Erkek 149 TL
Hambez Kapri Kadın 169 TL
2 AĞUSOTS
Pijama Takımı Erkek 229 TL
Şort Takım Kadın 249 TL
Kemer Kadın 75 TL
Kep 139 TL
Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 179 TL
Kışlık hazırlığı için kavanoz ve gerekli malzemeler sayfası...
Blok Oyuncak İş Araçları 69 TL
Dinozora Dönüşen Robotlar 149 TL
Oyuncak Arabalar 39,50 TL
Şehir Başlangıç Setleri 349 TL