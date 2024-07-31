BİM’de bu Cuma kıran kırana indirim! Kış hazırlığı için listelendi! BİM 2-6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu...

Bim'in 2 Ağustos 2024 aktüel kataloğu alışveriş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni katalogda yer alan ürünler arasında, büyük ekran televizyonlar, oyun bilgisayarları ve çeşitli mutfak aletleri bulunuyor. Hem mağazalarda hem de Bim'in online alışveriş sitesinde bulabileceğiniz bu ürünler, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler için ideal.