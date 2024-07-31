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BİM'de bu Cuma kıran kırana indirim! Kış hazırlığı için listelendi! BİM 2-6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu...

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Bim Aktüel 2 Ağustos 2024 kataloğu yayımlandı. Birbirinden cazip indirimlerle dolu olan bu katalogda, ev elektroniğinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bim mağazalarında ve bim.com.tr adresinde satışa sunulacak olan ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:18 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:21
BİM’de bu Cuma kıran kırana indirim! Kış hazırlığı için listelendi! BİM 2-6 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu...

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Bim'in 2 Ağustos 2024 aktüel kataloğu alışveriş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni katalogda yer alan ürünler arasında, büyük ekran televizyonlar, oyun bilgisayarları ve çeşitli mutfak aletleri bulunuyor. Hem mağazalarda hem de Bim'in online alışveriş sitesinde bulabileceğiniz bu ürünler, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler için ideal.

6 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN6 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

BİM 2 AĞUSTOS KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL

HP Gaming Laptop 25.990 TL

2 AĞUSTOS2 AĞUSTOS

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

Araba İçi Nemlendirici 249 T

Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

6 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS

Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer 1.590 TL

Organize 329 TL

6 AĞUSTOS6 AĞUSTOS

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Polosmart Smart Step Akıllı Bileklik 249 TL

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL

2 AĞUSOTS2 AĞUSOTS

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL

Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL

Hambez Şort Erkek 149 TL

Hambez Kapri Kadın 169 TL

2 AĞUSOTS2 AĞUSOTS

Pijama Takımı Erkek 229 TL

Şort Takım Kadın 249 TL

Kemer Kadın 75 TL

Kep 139 TL

Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 179 TL

Kışlık hazırlığı için kavanoz ve gerekli malzemeler sayfası...Kışlık hazırlığı için kavanoz ve gerekli malzemeler sayfası...

Blok Oyuncak İş Araçları 69 TL

Dinozora Dönüşen Robotlar 149 TL

Oyuncak Arabalar 39,50 TL

Şehir Başlangıç Setleri 349 TL

2 AĞUSTOS2 AĞUSTOS

Tekli Arabalar 69 TL

Barbie 65.Yıl Özel Bebek 299 TL

Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL

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