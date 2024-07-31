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Emeklinin kuruşu kuruşuna zam tablosu TAKVİM'de! Kim, ne kadar alacak? 3.7 milyona 2 bin 500 liraya varan fark

Emekliler yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira taban aylık kapsamında maaş ödemelerini aldı. Taban aylık da yeni yasayla 12 bin 500 liraya çıktı. Şimdi ise 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan taban aylık farkı verilecek. Peki bu ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 12:33 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:43
Emeklinin kuruşu kuruşuna zam tablosu TAKVİM’de! Kim, ne kadar alacak? 3.7 milyona 2 bin 500 liraya varan fark

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Emekliler zamlı maaşlarını alırken, 3.7 milyonu taban aylık farkı için gün sayıyor. En düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete yayımlanmasının ardından yüzde 24.73 zamla kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Bu emeklilere yapılan ödeme, yatırılacak fark ile 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Kapsamdaki emeklilere 2 bin 500 liraya varan fark ödenecek.


HESAPLAMADA NELER DEĞİŞTİ?
Emeklilerin yeni maaşları hesaplanırken, Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yansıtıldı. Yeni maaşın yüzde 4'ü (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklendi. Çıkan iki rakamın toplamı emeklinin yeni aylığı oldu.

Temmuz ayı maaş ödeme döneminde, ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında çıkanların ödemesi 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırıldı. Bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar ödendi.



GÖZLER RESMİ GAZETE'DE
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanınca 12 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanlara verilecek 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

Maaşını almış olan emeklilere fark ödemesi söz konusu olacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından, Temmuz ayı maaş döneminde yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç fark olarak emeklilere ödenecek.



EN ÇOK 2 BİN 500 TL
Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani hesabına bu ay 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.



DUL VE YETİM DE ALACAK
Düzenleme, dul ve yetimlerin taban aylık ödemesine hisseleri oranında yansıyacak. En düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükseldi. Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak. Bu kişilere de fark ödemesi söz konusu olacak.


DETAYLAR AÇIKLANACAK
Fark ödeme tarihlerinin kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor. Tarihler ve detaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN FARK TABLOSU

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 7.050,00 TL
Ek ödemeli: 7.402,50 TL
Haziran'da yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 8.793,47 TL
Ek ödemeli: 9.145,20 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.000,00 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.500,00 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 7.250,00 TL
Ek ödemeli: 7.540,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 9.042,93 TL
Ek ödemeli: 9.404,64 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.000,00 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.500,00 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 7.500,00 TL
Ek ödemeli: 7.800,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 9.354,75 TL
Ek ödemeli: 9.728,94 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.000,00 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.500,00 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 7.750,00 TL
Ek ödemeli: 8.060,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 9.666,58 TL
Ek ödemeli: 10.053,24 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.053,24 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.446,76 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.000,00 TL
Ek ödemeli: 8.320,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 9.978,40 TL
Ek ödemeli: 10.377,54 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.377,54 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.122,46 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.250,00 TL
Ek ödemeli: 8.580,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.290,23 TL
Ek ödemeli: 10.701,83 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.701,83 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.798,17 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.500,00 TL
Ek ödemeli: 8.840,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.602,05 TL
Ek ödemeli: 11.026,13 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.026,13 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.473,87 TL


HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.750,00 TL
Ek ödemeli: 9.100,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.913,88 TL
Ek ödemeli: 11.350,43 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.350,43 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.149,57 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.000,00 TL
Ek ödemeli: 9.360,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL
Ek ödemeli: 11.674,73 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.674,73 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 825,27 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.250,00 TL
Ek ödemeli: 9.620,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.537,53 TL
Ek ödemeli: 11.999,03 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.999,03 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 500,97 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.500,00 TL
Ek ödemeli: 9.880,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.849,35 TL
Ek ödemeli: 12.323,32 TL
Temmuz'da yatırılan: 12.323,32 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 176,68 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.615,38 TL
Ek ödemeli: 10.000,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.993,26 TL
Ek ödemeli: 12.472,99 TL
Temmuz'da yatırılan: 12.472,99 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 27,01 TL

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 10.000,00 TL
Ek ödemeli: 10.400,00 TL
Yatırılan: 10.400,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 12.473,00 TL
Ek ödemeli: 12.971,92 TL
Temmuz'da yatırılan: 12.971,92 TL
Yatırılması gereken: 12.971,92 TL
Fark: YOK

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