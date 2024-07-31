Emeklinin kuruşu kuruşuna zam tablosu TAKVİM’de! Kim, ne kadar alacak? 3.7 milyona 2 bin 500 liraya varan fark





EN ÇOK 2 BİN 500 TL

Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani hesabına bu ay 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.