Emeklinin kuruşu kuruşuna zam tablosu TAKVİM’de! Kim, ne kadar alacak? 3.7 milyona 2 bin 500 liraya varan fark

HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.250,00 TL
Ek ödemeli: 8.580,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.290,23 TL
Ek ödemeli: 10.701,83 TL
Temmuz'da yatırılan: 10.701,83 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.798,17 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.500,00 TL
Ek ödemeli: 8.840,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.602,05 TL
Ek ödemeli: 11.026,13 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.026,13 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.473,87 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 8.750,00 TL
Ek ödemeli: 9.100,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.913,88 TL
Ek ödemeli: 11.350,43 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.350,43 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.149,57 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.000,00 TL
Ek ödemeli: 9.360,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL
Ek ödemeli: 11.674,73 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.674,73 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 825,27 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.250,00 TL
Ek ödemeli: 9.620,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.537,53 TL
Ek ödemeli: 11.999,03 TL
Temmuz'da yatırılan: 11.999,03 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 500,97 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.500,00 TL
Ek ödemeli: 9.880,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.849,35 TL
Ek ödemeli: 12.323,32 TL
Temmuz'da yatırılan: 12.323,32 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 176,68 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 9.615,38 TL
Ek ödemeli: 10.000,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.993,26 TL
Ek ödemeli: 12.472,99 TL
Temmuz'da yatırılan: 12.472,99 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 27,01 TL
HAZİRAN'DAKİ KÖK AYLIK: 10.000,00 TL
Ek ödemeli: 10.400,00 TL
Yatırılan: 10.400,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 12.473,00 TL
Ek ödemeli: 12.971,92 TL
Temmuz'da yatırılan: 12.971,92 TL
Yatırılması gereken: 12.971,92 TL
Fark: YOK
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