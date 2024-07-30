1999-2008 sonrası SGK’lılar için 8 aşamalı formül; Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 3600-5400 primle 55 yaşa kadar...

Emeklilik için primi yetmeyenlere kısmi emeklilik imkanı var. Daha az prim ile emekli olunabiliyor ama yaş şartını karşılamak gerekiyor. Yıl ve prim şartı SSK'lılarda 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olunmuşsa 15 yıl- 3600 gün.

Prim gün sayısı 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olunmuşsa 4500, sonra işe başlanmışsa 5400'e çıkıyor. Bağ- Kur'lularda ise işe başlangıç tarihi ne olursa olsun 5400 prim gün gerekiyor.

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlerin malulen emeklilik imkanı var. en az 1800 gün prim yetiyor.