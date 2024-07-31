Türkmenistan'la yeni dönem! Bakan Bayraktar açıkladı: "Önümüzdeki 20 yıl 300 milyar metreküplük gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz"

MADENLER ALANINDA MUTABAKAT

Bayraktar, madenler alanında da Türkmenistan'ın ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade ederek "Madenlerle ilgili de bir anlaşma belki bir ilk olacak anlaşmayla madencilik alanında da iş birliğimizi, şirketlerimizin buradaki varlıklarını arama tarafında ondan sonra üretim tarafında yer alması noktasında bir mutabakatımız oldu" değerlendirmesini yaptı.

Elektrik konusunun da ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkmenistan'ın da bu potansiyelini yine farklı yollarla Türkiye'ye getirebilmek için de ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu ziyaretimiz sadece doğal gaz, petrol odaklı olmadı. Ama bunun yanına madeni ve elektriği de yoğun bir şekilde gündemimize almış durumdayız" dedi.

ORTAK ÜRETİM VE DEPOLAMA

Bayraktar, Türkmenistan'ın doğal gaz sahalarında ortak üretim konusunu ele aldıklarını anlatarak, "Bir diğeri doğal gaz depolamayla alakalı Türkmenistan'ın bir yatırım düşüncesi var. Bu konuda da BOTAŞ'ın çok ciddi bir yetkinliği, altyapısı var. Türkiye'de yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz depomuz var. Bunu 2028'e kadar 12 milyar metreküpe çıkarmak istiyoruz. Bu yetkinliği de buraya aktarmak istiyoruz Doğal gazın dağıtımında akıllı sayaç, akıllı şebeke ve Scada sistemlerinde de yine BOTAŞ ve Türk şirketleriyle Türkmenistan'ın ilgili kurumlarının iş birliğini de görüştük" diye konuştu.