Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks araç kullananları radara aldı! Hedef kayıt dışı gelir

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre; Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri incelemeye alacak.

MÜKELLEFLER TESPİT EDİLDİ

Vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı.

Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kar dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi.