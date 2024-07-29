Kademeli emeklilik için kıstas oluştu! Torba yasada 2000-2009 sonrası SGK’lılar için madde var mı? 58-60 yaş şartı kaldırıldı mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, umutlarını kademeli emeklilik düzenlemesine bağlamış durumda. Son haftalarda basın ve sosyal medyada sıkça yer bulan iddialar, kademeli emeklilik ile ilgili beklentileri artırdı.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi? EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.