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Kademeli emeklilik için kıstas oluştu! Torba yasada 2000-2009 sonrası SGK'lılar için madde var mı? 58-60 yaş şartı kaldırıldı mı?

EYT düzenlemesinin ardından gözler milyonlarca SSK ve Bağ-Kur’luyu ilgilendiren kademeli emeklilik sistemine çevrildi. 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan ve EYT kapsamına giremeyen vatandaşlar, umutlarını kademeli emekliliğe bağlamış durumda. Torba yasa ile Meclis'e getirilmesi beklenen kademeli emeklilik düzenlemesi, uzun süredir gündemde tutuluyor. Ancak henüz somut bir adım atılmış değil. Milyonlarca kişi, konuyla ilgili gelecek açıklamaları ve düzenlemenin detaylarını merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:18 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:18
Kademeli emeklilik için kıstas oluştu! Torba yasada 2000-2009 sonrası SGK’lılar için madde var mı? 58-60 yaş şartı kaldırıldı mı?

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Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, umutlarını kademeli emeklilik düzenlemesine bağlamış durumda. Son haftalarda basın ve sosyal medyada sıkça yer bulan iddialar, kademeli emeklilik ile ilgili beklentileri artırdı.

Kademeli Emeklilik Gündemde mi?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlar, tam emeklilik yaşını beklemek yerine kısmi emeklilikten faydalanabilirler. Bu da çalışanlara daha esnek bir emeklilik planı sunmaktadır.

Resmi Çalışmalar ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına dair iddiaları yanıtlayarak, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" demiştir.

Bu açıklama, kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmayacağına işaret etmektedir.

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