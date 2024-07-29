Katil İsrail askerine bedava yemek veren McDonald’s’a boykot şoku! Satışlarda 2020’den bu yana ilk kez gerileme

Skandal açıklamanın ardından soykırıma destek veren McDonald's, dünya genelinde büyük bir boykotla karşılaştı. Milyonlarca kişi İsrail 'e desteğinden ötürü fast food markasından alışverişini bıçak gibi kesti. Boykotun gücü ekonomik verilere de yansıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

2020'DEN BERİ İLK KEZ DÜŞÜŞ ABD 'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

2020'DEN BU YANA İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ

BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA

ŞİRKETİN GELİRİ VE KARI İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

McDonald's'ın geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrederek 6,49 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

McDonald's'ın net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 2,02 milyar dolara gerileri. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,31 milyar dolar kar elde etmişti.