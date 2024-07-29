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Katil İsrail askerine bedava yemek veren McDonald's'a boykot şoku! Satışlarda 2020'den bu yana ilk kez gerileme

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapan katil İsrail'e destek veren markalara karşı yürütülen boykot işe yaradı. İsrail askerlerine her gün ücretsiz yemek temin edeceğini açıklayan McDonald's, tüketicinin tokadını yedi. McDonalds satışları 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken firma yılın ikinci çeyreğine ait bilançoyu açıkladı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:59 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 17:09
Katil İsrail askerine bedava yemek veren McDonald’s’a boykot şoku! Satışlarda 2020’den bu yana ilk kez gerileme

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Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliama ülkelerin yanı sıra bazı markalar da destek vermişti.

Bu markaların başında ABD'li fast food şirketi McDonald's geliyordu.

MCDONALD'S'IN İSRAİL'E DESTEĞİMCDONALD'S'IN İSRAİL'E DESTEĞİ

McDonald's'ın İsrail şubesinden yapılan paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edilecekleri duyurulmuştu.

MCDONALD'S'IN İSRAİL'E DESTEĞİMCDONALD'S'IN İSRAİL'E DESTEĞİ

"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanılmıştı.

MCDONALD'S'A BOYKOT TOKADIMCDONALD'S'A BOYKOT TOKADI

Skandal açıklamanın ardından soykırıma destek veren McDonald's, dünya genelinde büyük bir boykotla karşılaştı. Milyonlarca kişi İsrail'e desteğinden ötürü fast food markasından alışverişini bıçak gibi kesti. Boykotun gücü ekonomik verilere de yansıdı.

2020'DEN BU YANA İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ2020'DEN BU YANA İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ

2020'DEN BERİ İLK KEZ DÜŞÜŞ
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDABEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA

ŞİRKETİN GELİRİ VE KARI İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
McDonald's'ın geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrederek 6,49 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

McDonald's'ın net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 2,02 milyar dolara gerileri. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,31 milyar dolar kar elde etmişti.

TÜKETİCİLERDEN BÜYÜK DERSTÜKETİCİLERDEN BÜYÜK DERS

Geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,15 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 2,80 dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 3,08 dolar olan piyasa beklentilerini karşılayamadı.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

ORTADOĞU SATIŞLARINDA DA GERİLEMEORTADOĞU SATIŞLARINDA DA GERİLEME

BOYKOT İŞE YARADI
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

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