Başkasının IBAN’ını ve pos cihazını kullananlara geçmiş olsun! Aman ha bu hatayı yapmayın

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasa, kayıtdışılıkla mücadeleyi hedefliyor ve başkalarına ait banka hesaplarının, ödeme kaydedici cihazların ve POS cihazlarının kullanımını ciddi şekilde cezalandırmayı amaçlıyor.

BAŞKASININ IBAN'INI VE POS CİHAZINI KULLANANLARA CEZA ARTIRILDI

Son dönemde bazı işletmelerin vergiden kaçınmak amacıyla başkalarına ait banka hesaplarını ve POS cihazlarını kullandıkları tespit edilmişti. Yeni yasayla, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla cezalar artırıldı. Buna göre, başkasına ait ödeme sistemleri veya cihazları kullanarak tahsilat yapan mükelleflere ve bu cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu cezanın yıllık toplamı 20 milyon lirayı geçemeyecek.