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Başkasının IBAN'ını ve pos cihazını kullananlara geçmiş olsun! Aman ha bu hatayı yapmayın

27 Temmuz 2024 günü TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesi daha kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan kanun teklifi, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikleri de getiriyor. Bu düzenlemeler, kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi ve vergilemede adaleti sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 18:29 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 18:29
Başkasının IBAN’ını ve pos cihazını kullananlara geçmiş olsun! Aman ha bu hatayı yapmayın

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Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasa, kayıtdışılıkla mücadeleyi hedefliyor ve başkalarına ait banka hesaplarının, ödeme kaydedici cihazların ve POS cihazlarının kullanımını ciddi şekilde cezalandırmayı amaçlıyor.

BAŞKASININ IBAN'INI VE POS CİHAZINI KULLANANLARA CEZA ARTIRILDI

Son dönemde bazı işletmelerin vergiden kaçınmak amacıyla başkalarına ait banka hesaplarını ve POS cihazlarını kullandıkları tespit edilmişti. Yeni yasayla, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla cezalar artırıldı. Buna göre, başkasına ait ödeme sistemleri veya cihazları kullanarak tahsilat yapan mükelleflere ve bu cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu cezanın yıllık toplamı 20 milyon lirayı geçemeyecek.

EYT'Lİ ÇALIŞANLAR İÇİN DESTEK PRİM İSTİSNASI KALKTI

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılan ve emekli aylığı bağlanan çalışanlar, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek primi ödemesi sonlandırılacak. Bu durum, EYT'li çalışanı olan işverenlerin maliyetini en az 1000 lira artıracak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI ARTIRILDI

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan alınacak harç bedeli 500 liraya yükseltildi ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu uygulamanın yıllık gelir etkisinin 4.3 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

KİMLERE, NE KADAR CEZA UYGULANACAK?

Başkalarının POS cihazlarını kullanan işletmelere bilanço esasına göre defter tutanlar için her bir tespit başına 90 bin lira, işletme hesabında defter tutanlar için 45 bin lira ceza kesilecek. Başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandıranlara ise asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işlem tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası verilecek.

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