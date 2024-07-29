Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Enda, Gdz, Ahes, Narfe, Tezkm, Netcd

🍬 Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. 🧦 (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. 🍪 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. ♻️ Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. 🏗️ AKCEL Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 💼 TMGSY Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 🍗 TVKDN Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. 🥤 KZLYI Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde) 🏢 KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Başvuru Sürecinde) 🧪 Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

👗 SMMAS Smm Tekstil A.Ş. 🛢️ HDMCB Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. ♻️ CAVDC Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. 🌾 TEZKM Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 🔩 KAYMT Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. 💻 NETCD Netcad Yazılım A.Ş. 💻 MKROY Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 📺 OUTMD OutMedya İletişim A.Ş. ❄️ IBSSO IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 🏖️ GLMND Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş. 📉 SMRFA Sümer Faktoring A.Ş. 🔌 OMEGA Omega Elektrik Pano A.Ş.

TASLAK HALKA ARZ NEDİR?

Son zamanlarda, yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan taslak halka arzlar, şirketler tarafından yapılan duyurular ve şirket söylentileri sonucunda gündeme gelmektedir. Ancak, bu taslak halka arzların kesin ve net bir tarihi bulunmamakla birlikte, halka arz olup olmayacağı da kesinlik kazanmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi ve sadece söylenti olarak dikkate alınması önemlidir.

Yatırımcıların, bu tür söylentilere dayalı kararlar almaktan kaçınmaları ve sağlam, doğrulanmış bilgilere dayalı stratejiler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. Halka arz süreçleri, genellikle belirli bir düzen ve şeffaflık içinde ilerlerken, taslak aşamasındaki duyuruların sadece bir olasılık olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu sebeple, yatırımcılar, spekülasyonlar yerine resmi açıklamaları ve doğrulanmış bilgileri takip etmelidir.