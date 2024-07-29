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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Enda, Gdz, Ahes, Narfe, Tezkm, Netcd

Yatırımcılar, yeni hafta ile birlikte halka arz takvimini yakından takip ediyor. Son dönemde birçok şirket halka arz başvurusunda bulundu ve belirlenen takvim doğrultusunda talep toplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu hafta, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak şirketler ve talep toplama tarihleri şu şekilde...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 21:56 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 22:09
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 29 Temmuz- 2 Ağustos 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Enda, Gdz, Ahes, Narfe, Tezkm, Netcd

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Yeni haftaya girerken yatırımcılar, halka arz takvimine odaklanmış durumda. Son dönemde birçok şirket halka arz başvurusu gerçekleştirdi ve belirlenen takvim doğrultusunda talep toplama işlemleri yapılmakta. Bu hafta hangi şirketlerin halka arz olacağı ve yatırımcıların hangi halka arzlara katılabileceği merak konusu. İşte 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 haftasının halka arz programı ve detayları...

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Halka arz takviminde bu hafta yeni halka arz görünmemektedir. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, DCT Trading Dış Ticaret'in 100 milyon TL olan sermayesinin 130 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 30 milyon TL ile hakim ortak Levent Sadık Ahmet'in sahip olduğu 7,5 milyon TL değerli B grubu payları halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 14,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

DCT Trading borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta Ana Pazar'da DCTTR koduyla işleme başlayacağı tahmin ediliyor.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

DCT Trading'in katılım endeksine uygun (XKTUM) olarak işlem görecek.

TASLAK HALKA ARZLAR

🌿 Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.
🏠 Eston Yapı A.Ş.
💊 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
📟 Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
🏢 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🌍 Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.
🛴 (binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🧪 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.
👟 Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
🏺 Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.


⚡ Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
🫒 Cem Zeytin A.Ş.
💼 Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
☀️ Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
🧴 Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.
👕 Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
🛠️ Alcas Metal Sanayi A.Ş.
📈 Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.


🌱 Yeşil Global Enerji A.Ş.
🌿 Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
❄️ Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
🍝 Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
🏭 Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
🧪 Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
🌱 Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
🚢 Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
🍫 Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
⛏️ Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
🏗️ Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
🛢️ Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
🏺 Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
🏗️ Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
⚡ Enda Enerji Holding A.Ş.
🛒 Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
⚡ Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
🏗️ Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
🏢 Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏗️ Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)


⛏️ Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
🔩 Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
🏢 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏗️ TEKYP Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
🥤 Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
📊 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
📊 ALNUS Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
💵 DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş.
🌱 Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
🧪 Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
🚗 EKIM (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
📊 MRBAS Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
📉 DNYVA Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
⚓ Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
💼 Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
📈 GFS Holding A.Ş.


⛴️ NARFE Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
🚗 YESOT (enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
🪵 Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
🏢 Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
📉 SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
🥛 Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
👗 Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
🏗️ Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.


🍬 Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
🧦 (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
🍪 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
♻️ Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
🏗️ AKCEL Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
💼 TMGSY Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🍗 TVKDN Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
🥤 KZLYI Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🏢 KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🧪 Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.


👗 SMMAS Smm Tekstil A.Ş.
🛢️ HDMCB Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
♻️ CAVDC Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
🌾 TEZKM Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
🔩 KAYMT Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
💻 NETCD Netcad Yazılım A.Ş.
💻 MKROY Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
📺 OUTMD OutMedya İletişim A.Ş.
❄️ IBSSO IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
🏖️ GLMND Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
📉 SMRFA Sümer Faktoring A.Ş.
🔌 OMEGA Omega Elektrik Pano A.Ş.

TASLAK HALKA ARZ NEDİR?

Son zamanlarda, yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan taslak halka arzlar, şirketler tarafından yapılan duyurular ve şirket söylentileri sonucunda gündeme gelmektedir. Ancak, bu taslak halka arzların kesin ve net bir tarihi bulunmamakla birlikte, halka arz olup olmayacağı da kesinlik kazanmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi ve sadece söylenti olarak dikkate alınması önemlidir.

Yatırımcıların, bu tür söylentilere dayalı kararlar almaktan kaçınmaları ve sağlam, doğrulanmış bilgilere dayalı stratejiler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. Halka arz süreçleri, genellikle belirli bir düzen ve şeffaflık içinde ilerlerken, taslak aşamasındaki duyuruların sadece bir olasılık olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu sebeple, yatırımcılar, spekülasyonlar yerine resmi açıklamaları ve doğrulanmış bilgileri takip etmelidir.

Bu çerçevede, taslak halka arzlarla ilgili haberlerin sadece bilgi amaçlı olduğu ve yatırım kararlarına temel teşkil etmemesi gerektiği bir kez daha vurgulanmalıdır. Yatırım dünyasında bilinçli ve bilgili adımlar atmak, uzun vadeli başarı için en kritik unsurlardan biridir.

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