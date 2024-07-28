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1.20 faizli konut kredisi için tarih netleşiyor! Ev hayali kuranlar dikkat! Tek şart hiç ev almış olmamak....

Düşük faizli konut kredisi için araştırmalar hızlandı. Ev sahibi olma hayalleri ertelenen birçok vatandaş için bu kampanya umut ışığı oldu. 1,64 ve 1,20 faiz oranlarıyla sunulacak konut kredileri, piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı. Özellikle, ilk kez ev sahibi olacaklar için bu faiz oranları büyük bir fırsat sunuyor. İşte düşük faizli konut kredisi hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 16:34 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 16:36
1.20 faizli konut kredisi için tarih netleşiyor! Ev hayali kuranlar dikkat! Tek şart hiç ev almış olmamak....

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İlk kez ev sahibi olacaklar için sunulacak düşük faizli konut kredileri, büyük bir heyecan ve umut kaynağı oldu. 1,64 ve 1,20 faiz oranlarıyla sunulacak bu krediler, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım 2024'te gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalada "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan "İlk Evim" kampanyası, düşük faizli konut kredisiyle ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında, %1.20 faiz oranıyla konut kredisi sağlanacak. " ifadelerini kullanmıştı.

🔴 Bu ifadelerin ardından vatandaşlar düşük faizli konut kredisinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kulis bilgilerine göre ev ve kiralardaki fiyat dalgalanmalarının ardından 2025 yılının ilk aylarında düşük faizli kredinin halka sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldiğinde anında haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAZI ÖZEL ŞARTLAR

🔴 Hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

🔴 Taşınmazın alındığı şehirde son 1 yılda konut satışı yapmamış olmak.

🔴 Hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması.

Kredi Vadesi: Kredi vadesinin 15 yıl (180 ay) olması bekleniyor. Bu uzun vade, ödeme kolaylığı sağlayarak vatandaşların ev sahibi olma sürecini destekleyecek.

120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI ( 28 TEMMUZ 2024 )📆

🏦 İş Bankası

💸 Aylık faiz oranı: %3.05
📆 Aylık taksit: 62.704 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.547.072 TL

🏦 Akbank

💸 Aylık faiz oranı: %3.05
📆 Aylık taksit: 62.704 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.547.072 TL

🏦 Kuveyt Türk

💸 Aylık kar oranı: %3.09
📆 Aylık taksit: 63.446 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.636.075 TL

🏦 QNB Finansbank

💸 Aylık faiz oranı: %3.19
📆 Aylık taksit: 65.308 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.858.307 TL

🏦 Garanti BBVA

💸 Aylık faiz oranı: %3.20
📆 Aylık taksit: 65.495 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.881.961 TL

🏦 Ziraat Bankası

💸 Aylık faiz oranı: %3.49
📆 Aylık taksit: 70.957 TL
💵 Toplam geri ödeme: 8.537.353 TL

🏦 TEB

💸 Aylık faiz oranı: %3.75
📆 Aylık taksit: 75.916 TL
💵 Toplam geri ödeme: 9.131.363 TL

🏦 Halkbank

💸 Aylık faiz oranı: %4.29
📆 Aylık taksit: 86.359 TL
💵 Toplam geri ödeme: 10.385.605 TL

🏦 HSBC

💸 Aylık faiz oranı: %5.49
📆 Aylık taksit: 109.980 TL
💵 Toplam geri ödeme: 13.119.231 TL

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