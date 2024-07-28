1.20 faizli konut kredisi için tarih netleşiyor! Ev hayali kuranlar dikkat! Tek şart hiç ev almış olmamak....

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İlk kez ev sahibi olacaklar için sunulacak düşük faizli konut kredileri, büyük bir heyecan ve umut kaynağı oldu. 1,64 ve 1,20 faiz oranlarıyla sunulacak bu krediler, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım 2024'te gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalada "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan "İlk Evim" kampanyası, düşük faizli konut kredisiyle ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında, %1.20 faiz oranıyla konut kredisi sağlanacak. " ifadelerini kullanmıştı.