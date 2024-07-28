1.20 faizli konut kredisi için tarih netleşiyor! Ev hayali kuranlar dikkat! Tek şart hiç ev almış olmamak....

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAZI ÖZEL ŞARTLAR
🔴 Hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.
🔴 Taşınmazın alındığı şehirde son 1 yılda konut satışı yapmamış olmak.
🔴 Hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması.
Kredi Vadesi: Kredi vadesinin 15 yıl (180 ay) olması bekleniyor. Bu uzun vade, ödeme kolaylığı sağlayarak vatandaşların ev sahibi olma sürecini destekleyecek.
120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI ( 28 TEMMUZ 2024 )📆
🏦 İş Bankası
💸 Aylık faiz oranı: %3.05
📆 Aylık taksit: 62.704 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.547.072 TL
🏦 Akbank
💸 Aylık faiz oranı: %3.05
📆 Aylık taksit: 62.704 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.547.072 TL
🏦 Kuveyt Türk
💸 Aylık kar oranı: %3.09
📆 Aylık taksit: 63.446 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.636.075 TL
🏦 QNB Finansbank
💸 Aylık faiz oranı: %3.19
📆 Aylık taksit: 65.308 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.858.307 TL
🏦 Garanti BBVA
💸 Aylık faiz oranı: %3.20
📆 Aylık taksit: 65.495 TL
💵 Toplam geri ödeme: 7.881.961 TL
🏦 Ziraat Bankası
💸 Aylık faiz oranı: %3.49
📆 Aylık taksit: 70.957 TL
💵 Toplam geri ödeme: 8.537.353 TL
🏦 TEB
💸 Aylık faiz oranı: %3.75
📆 Aylık taksit: 75.916 TL
💵 Toplam geri ödeme: 9.131.363 TL
🏦 Halkbank
💸 Aylık faiz oranı: %4.29
📆 Aylık taksit: 86.359 TL
💵 Toplam geri ödeme: 10.385.605 TL