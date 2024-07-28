ŞOK 29 Temmuz - 3 Ağustos 2024 aktüel ürünler listesi! 9 KG’si indirime girdi! 16’lısı 155 TL

Yeni ürünler ve avantajlı fiyatlarla dolu bu fırsatları kaçırmamak için 28 Temmuz Pazar günü en yakın ŞOK marketine uğrayın ve ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla alın. İşte aktüel ürünler kataloğu...
Yeni ürünler ve avantajlı fiyatlarla dolu bu fırsatları kaçırmamak için 28 Temmuz Pazar günü en yakın ŞOK marketine uğrayın ve ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla alın. İşte aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 28 TEMMUZ 2024 KATALOĞU YAYINLANDI! 🎉
Alpina Cam Ankastre Set - 5.799 TL 🍳
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv - 6.999 TL 📺
Sinbo Elektrikli Süpürge - 1.899 TL 🧹
Lüks Matara - 149 TL 🚰
Elvan Kare Kaktüs Saksı 0,13 Litre - 7,95 TL 🌵
Elvan Kaktüs Saksı 120 ml - 7,95 TL 🌱
Lale Saksı 1 Litre - 9,95 TL 🌷
Lale Saksı 1,5 Litre - 14,95 TL 🌸
Lale Saksı 2,5 Litre - 16,95 TL 🌺
Lale Saksı 4,5 Litre - 24,95 TL 🌼
Lale Saksı 7 Litre - 29,95 TL 🌻
Rattan Saksı 0,75 Litre - 9,95 TL 🌿
Rattan Saksı 1,6 Litre - 19,95 TL 🍃
Rattan Saksı 3 Litre - 29,95 TL 🌾
Rattan Saksı 5,6 Litre - 39,95 TL 🌱
Orkide Saksı - 79,95 TL 🏵️
Truva Saksı 1 Litre - 14,95 TL 🌷
Truva Saksı 2 Litre - 22,95 TL 🌸
Truva Saksı 2,5 Litre - 29,95 TL 🌺
Truva Saksı 8,5 Litre - 59,95 TL 🌼
Çiçek Toprağı 10 Litre - 20 TL 🌻
Blok Kaktüs - 99,95 TL 🌵
Büyük Teker Araba - 79,95 TL 🚗
Yelpaze Köpük - 49,95 TL 🌈
Kitap Çeşitleri - 39,95 TL 📚
Mini Araçlar 4'lü Set - 79,95 TL 🚙
Kellog's Granola 340 gr - 50 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) 🥣
Ülker Halley Mini 24'lü - 46 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) 🍫
Haribo Mega Mix 360 gr - 49 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) 🍬
Selpak Extra Havlu 8'li - 79 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) 🧻
Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 810 gr - 35 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) 🧴