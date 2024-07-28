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Ağustos ayı SSK, Bağ-Kur, EYT maaşları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı takvimi 2024: Tahsis numarasına göre ödeme günleri

Emeklilerin merakla beklediği maaş zammı oranı sonunda belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen zam oranı %24,73 olarak duyuruldu. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte gözler "Kim ne kadar zamlı maaş alacak?" ve "Zamlı ödemeler ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtına çevrildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:05 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:05
Ağustos ayı SSK, Bağ-Kur, EYT maaşları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı takvimi 2024: Tahsis numarasına göre ödeme günleri

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz zammının ardından fark ödemelerinin ne zaman yapılacağında! Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları %24,73 oranında artarken, en düşük emekli aylığı da 12.500 TL'ye yükseltildi. Peki, Temmuz zammıyla birlikte oluşan fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

ZAM FARKLARI YATIRILMAYA BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu.



Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Buna göre; Emekli zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödendi.

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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