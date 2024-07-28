47-52-55 yaşla EYT’siz emeklilik kapıda! Sigorta yılı tutana emeklilik tam 12’den vuracak! 1999 sonrası SGK’lılar...

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EYT düzenlemesi milyonlarca kişiye emeklilik kapısını aralarken, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar için erken emeklilik konusu hala merak uyandırıyor. Türkiye'de yaklaşık 32 milyon çalışana karşılık 16 milyon emekli bulunuyor. Yani her bir emekliye 1.5 çalışan düşüyor. Bu dengenin sağlanması ve erken emeklilik fırsatlarının değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

EYT'yi kaçıranlar için yasalarda yer alan bazı avantajlar ve formüller, emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunuyor. İşte o 7 önemli formül: 1. Çocuk Doğumları Kadınlara Erken Emeklilik İmkanı Sağlıyor: Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak her çocuk için 3 yıla kadar erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bu imkandan yararlanabilmek için çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması gerekiyor. 3 çocuğu olan bir anne, toplamda 9 yıla kadar erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor.