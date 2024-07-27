Yeni gemi yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) hafta başında Singapur'dan yola çıkacağını belirterek, "Yüzer üretim tesisi ile 2026'da Karadeniz'de üretime başlamayı hedefliyoruz" dedi.

A Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta müjdelediği Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaştı. Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" ifadesini kullandı.

"Gemi, Singapur'dan önümüzdeki hafta başında yola çıkacak. İki aya yakın bir seyir süresi var" diyen Bayraktar, platformun Marmara'da bir tersanede birkaç ay süren bakım işleminden geçeceğini, sonrasında Filyos Limanı'na gideceğini söyledi. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5.5 milyon metreküp olan üretimin ilk fazda 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, "Bu yeni platformla inşallah bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız" dedi. Bayraktar, platformun, 2026'da aktif şekilde günlük 10 milyon metreküp gaz üreteceğini ve yaklaşık 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını aktardı.