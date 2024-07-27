46,48,52 yaş arası emekli olabilecekler listesi! 10-12 yılı dolan sigortalılar için tablo temize çekildi

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Milyonlarca vatandaş emekli olup düzenli bir gelire sahip olmanın hayalini kuruyor. Çalışanlar emeklilik tarihlerini öne çekmek için farklı yöntemler ararken yasalarımızda bu imkânları sağlayan çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekmekte olup işe giriş tarihine göre belirli bir primin ödenmesi şartı vardır. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için 7 başlıkta topladığımız bu yöntemleri inceleyelim.

1. Çocuk Avantajı: Annelere Özel Emeklilik Fırsatı Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl emeklilik süresinden kazanılabilir. Emekliliğe hak kazanmak için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir. Staj yapan anneler için de bu imkan geçerli; stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanma ile işe giriş tarihi geri çekilebiliyor.