Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Yapılacak ödemeler şu şekilde; Tarım Sigortası Prim Desteği 2 milyar 67 milyon 528 bin TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 79 milyon 137 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 27 milyon 706 bin 539 TL, Hayvan Genetik Kaynakları Desteği 17 milyon 712 bin 580 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 12 milyon 732 bin 976 TL, Ar-Ge Desteği 3 milyon 301 bin 496 TL, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Hayvan Desteği 2 milyon 287 bin 128 TL, Mazot ve Gübre Desteği 1 milyon 240 bin 281 TL, Toplam 2 Milyar 211 Milyon 646 Bin TL.

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