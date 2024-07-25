Akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İstanbul akbil fiyatı ne kadar oldu 2024? İETT, metro, taksi, metrobüs: Tam, öğrenci, abonman ücreti kaç TL?

İstanbul'da toplu taşımayı yoğun bir şekilde kullanan vatandaşlar 'İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı Bu gelişme üzerine mevcut tarifeyi merak eden vatandaşlar İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücretinin kaç lira olarak belirlendiğini öğrenmek istiyor. Taksi kısa mesafe indi bindi fiyatları da ulaşım zammı ile birlikte yeniden şekillendi. İşte detaylar...