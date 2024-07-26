Oranlar Güncellendi! 1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL Oldu?

Konut almak isteyen vatandaşlar bunu gerçekleştirmek için çoğunlukla konut kredisi almak zorunda kalıyor. Bu anlamda bankaların konut kredisi faiz oranları çok merak ediliyor. Haberimizde 1.5 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesini hesapladık.
Konut almak isteyen vatandaşlar bunu gerçekleştirmek için çoğunlukla konut kredisi almak zorunda kalıyor. Bu anlamda bankaların konut kredisi faiz oranları çok merak ediliyor. Haberimizde 1.5 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesini hesapladık.
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 46.611,93 TL
Toplam Ödeme: 5.615.551 TL
Akbank, "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasıyla uygun faiz oranı sunuyor. Toplam ödeme miktarı, kredi süresi boyunca 5.615.551 TL'ye ulaşıyor.
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 48.981,14 TL
Toplam Ödeme: 5.895.356 TL
ING'nin konut kredisi kampanyasında faiz oranı biraz daha yüksek, bu da aylık taksit ve toplam ödeme miktarını artırıyor.
Garanti BBVA – Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 47.167,14 TL
Toplam Ödeme: 5.682.350 TL
Garanti BBVA, hayat sigortalı kiracıya mortgage seçeneğiyle konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlıyor.
VakıfBank – Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 50.526,79 TL
Toplam Ödeme: 6.081.714 TL
VakıfBank, sıfır konutlara özel sunduğu kampanyayla daha yüksek bir faiz oranı belirlemiş durumda.
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 53.217,46 TL
Toplam Ödeme: 6.400.969 TL
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını %3,49 olarak belirleyerek, toplam ödemede önemli bir fark yaratıyor.
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 63.309,56 TL
Toplam Ödeme: 7.617.207 TL
Halkbank'ın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kampanyası, daha yüksek faiz oranı ve dolayısıyla daha yüksek aylık taksit ile dikkat çekiyor.
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,20
Aylık Taksit: 63.455,35 TL
Toplam Ödeme: 7.630.442 TL
Alternatif Bank, konut kredisi için %4,20 faiz oranı belirlemiş durumda.
QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %4,23
Aylık Taksit: 63.892,92 TL
Toplam Ödeme: 7.685.408 TL
QNB Finansbank'ın sunduğu standart mortgage, yüksek faiz oranıyla öne çıkıyor.
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 67.698,02 TL
Toplam Ödeme: 8.138.221 TL
DenizBank, mortgage kredisi kampanyasında %4,49 faiz oranıyla dikkat çekiyor.
Anadolubank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,91
Aylık Taksit: 73.884,71 TL
Toplam Ödeme: 8.877.784 TL
Anadolubank, %4,91 faiz oranı ile oldukça yüksek bir toplam ödeme miktarı sunuyor.
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 88.442,06 TL
Toplam Ödeme: 10.630.107 TL
Şekerbank, en yüksek faiz oranıyla toplam ödeme miktarını 10.630.107 TL'ye çıkarıyor.