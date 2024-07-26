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Oranlar Güncellendi! 1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL Oldu?

Konut sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın karşılaştığı en büyük engellerden biri yüksek konut fiyatları oluyor. Bu nedenle, ev almayı düşünenler genellikle bankalardan konut kredisi kullanmayı tercih ediyorlar. Bu bağlamda, bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları büyük önem taşıyor ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haberimizde, 1.5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için 120 ay vade ile yapılan geri ödemeler detaylı bir şekilde incelendi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 08:49 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 08:59
Oranlar Güncellendi! 1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL Oldu?

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Konut almak isteyen vatandaşlar bunu gerçekleştirmek için çoğunlukla konut kredisi almak zorunda kalıyor. Bu anlamda bankaların konut kredisi faiz oranları çok merak ediliyor. Haberimizde 1.5 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesini hesapladık.

1.500.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,02

Aylık Taksit: 46.611,93 TL

Toplam Ödeme: 5.615.551 TL

Akbank, "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasıyla uygun faiz oranı sunuyor. Toplam ödeme miktarı, kredi süresi boyunca 5.615.551 TL'ye ulaşıyor.

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 48.981,14 TL

Toplam Ödeme: 5.895.356 TL

ING'nin konut kredisi kampanyasında faiz oranı biraz daha yüksek, bu da aylık taksit ve toplam ödeme miktarını artırıyor.

Garanti BBVA – Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 47.167,14 TL

Toplam Ödeme: 5.682.350 TL

Garanti BBVA, hayat sigortalı kiracıya mortgage seçeneğiyle konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlıyor.

Diğer Bankaların Konut Kredileri

VakıfBank – Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 50.526,79 TL

Toplam Ödeme: 6.081.714 TL

VakıfBank, sıfır konutlara özel sunduğu kampanyayla daha yüksek bir faiz oranı belirlemiş durumda.

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 53.217,46 TL

Toplam Ödeme: 6.400.969 TL

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını %3,49 olarak belirleyerek, toplam ödemede önemli bir fark yaratıyor.

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 63.309,56 TL

Toplam Ödeme: 7.617.207 TL

Halkbank'ın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kampanyası, daha yüksek faiz oranı ve dolayısıyla daha yüksek aylık taksit ile dikkat çekiyor.

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,20

Aylık Taksit: 63.455,35 TL

Toplam Ödeme: 7.630.442 TL

Alternatif Bank, konut kredisi için %4,20 faiz oranı belirlemiş durumda.

QNB Finansbank – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %4,23

Aylık Taksit: 63.892,92 TL

Toplam Ödeme: 7.685.408 TL

QNB Finansbank'ın sunduğu standart mortgage, yüksek faiz oranıyla öne çıkıyor.

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 67.698,02 TL

Toplam Ödeme: 8.138.221 TL

DenizBank, mortgage kredisi kampanyasında %4,49 faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Anadolubank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,91

Aylık Taksit: 73.884,71 TL

Toplam Ödeme: 8.877.784 TL

Anadolubank, %4,91 faiz oranı ile oldukça yüksek bir toplam ödeme miktarı sunuyor.

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 88.442,06 TL

Toplam Ödeme: 10.630.107 TL

Şekerbank, en yüksek faiz oranıyla toplam ödeme miktarını 10.630.107 TL'ye çıkarıyor.

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