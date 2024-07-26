Oranlar Güncellendi! 1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL Oldu?

Konut almak isteyen vatandaşlar bunu gerçekleştirmek için çoğunlukla konut kredisi almak zorunda kalıyor. Bu anlamda bankaların konut kredisi faiz oranları çok merak ediliyor. Haberimizde 1.5 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesini hesapladık.