Swap stoğu rekor oranda geriledi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak

"DEZENFLASYONA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK" TCMB 'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini dile getiren Şimşek, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durumun dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek



TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoğu 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.



Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.