Swap stoğu rekor oranda geriledi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlılıkla uygulanan program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü bildirdi.
"DEZENFLASYONA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"
TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini dile getiren Şimşek, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durumun dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
TCMB yurt içi banka swaplarına ilişkin tablo
Bakan Şimşek konuya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.
Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:
Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoğu 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.
Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.