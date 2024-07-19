Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3ten B1e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz

"POLİTİKALARIMIZI UYGULAMAYA KARARLILIKLA DEVAM"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's tarafından açıklanan rapora ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu. Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz.