Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Belirgin düşüş öngörüyoruz

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Buna göre, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 43.52'den yüzde 42.95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31.79'dan yüzde 30.02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20.33'ten yüzde 19.32'ye indi. Anketin sonuçlarına ilişkin paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti: "Temmuz'da aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."