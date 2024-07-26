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Taşeron İşçiye Kadro Ne Zaman Verilecek? Taşerona Kadro Var Mı, Torba Yasada Çıktı Mı? 2024 Taşeron İşçi Kadro Durumu Nedir?

TBMM 2024 yılında taşeron işçilere kadro verilmesi konusu büyük bir önem taşımaktadır. 90 bin taşeron işçi ve onların ailelerini doğrudan etkileyecek bu düzenleme, TBMM'de görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında ele alınıyor. Eğer teklif kabul edilirse, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci resmiyet kazanacak ve işçilerin çalışma yaşamında köklü değişiklikler meydana gelecek. Taşeron işçilerin bu yeni düzenlemeden nasıl faydalanacağı ve kadro geçiş sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda merakla beklenen gelişmeler TBMM'den takip ediliyor. Bu düzenleme, taşeron işçiler için yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve onların iş güvencesi ile sosyal haklarında önemli iyileştirmeler getirecek. Gözler, TBMM'deki bu önemli gelişmede ve taşeron işçiler için açılacak yeni kapılarda.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 09:29 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:32
Taşeron İşçiye Kadro Ne Zaman Verilecek? Taşerona Kadro Var Mı, Torba Yasada Çıktı Mı? 2024 Taşeron İşçi Kadro Durumu Nedir?

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En düşük emekli zammı ve kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa tasarısı Meclis'te kabul edilirken, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenlemeler de dikkatle takip ediliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri, taşeron işçilere umut verici gelişmeler sunuyor. Ancak, yasa tasarısında henüz taşeron işçilere yönelik bir düzenleme yer almıyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak ve torba yasada bu konu var mı? İşte, taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Kadro beklentisi, özellikle son dönemlerde taşeron işçiler arasında giderek artan bir umut kaynağı haline gelmiş durumda. Mecliste devam eden yasal düzenleme çalışmaları, işçilerin bu beklentilerini daha da güçlendiriyor. Kanun teklifinin içeriği ve geçiş süreci, meclis komisyonlarında detaylı bir şekilde inceleniyor. İşçilerin kadroya geçirilmesi, hem iş güvencelerini artıracak hem de çalışma şartlarında iyileştirmeler sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Taşerona Kadro Beklentisi 2024'te Gerçekleşecek mi?

2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi konusu, taşeron işçiler tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi düzenlemelerle birlikte taşeron işçilere kadro verilmesi beklentisi de artmış durumda. Ancak, TBMM'de yer alan yasa tasarısında taşeron işçilere yönelik bir düzenleme henüz yer almıyor. Yalçın Bayer'in köşesinde değerlendirdiği son duruma göre, yaklaşık 100 bin taşeron işçi bu düzenlemeyi bekliyor.

Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi: Son Durum

Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi düzenlemelerle birlikte taşeron işçilere kadro verilmesi de TBMM'de görüşülen yasa tasarısında yer alıyor. Ancak, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu ile ilgili açıklamalar geldiğinde, taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

Taşerona Kadro Verilecek mi?

31 Mart yerel seçimlerinden önce TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki taleplerinin büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti. Seçim öncesi kamu sözleşmelerinin tamamlanmasını isteyen Atalay, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunun gündemde olduğunu vurguladı. Ancak, KİT'lerdeki taşeron işçiler ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi hala devam ediyor.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlattı. Işıkhan, 2023 yılı başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personelin de kadroya geçirildiğini belirtti. Bu açıklamalar, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentileri artırıyor.

Türkiye'de Çalışma Hayatı: Son 15-20 Yıl İçindeki Gelişmeler

Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili son 15-20 yıl içerisinde çıkartılan yasal düzenlemelerle birçok sorun çözülmüş oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş kazalarında ölüm olayları azaldı ve çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışmaları sağlandı. İşyerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. Türkiye için büyük bir yara olan taşeron sorunu büyük ölçüde çözüldü. Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron işçi kadroya alınarak, özlük haklarındaki eksiklikler giderildi, izin ve tazminat gibi kazanımlar elde ettiler.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlattı. Işıkhan, 2023 yılı başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personelin de kadroya geçirildiğini belirtti. Bu açıklamalar, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentileri artırıyor.

Faruk Erdem Kaleme Almıştı

Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili son 15-20 yıl içerisinde çıkartılan yasal düzenlemelerle birçok sorun çözülmüş oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş kazalarında ölüm olayları azaldı ve çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışmaları sağlandı. İşyerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. Türkiye için büyük bir yara olan taşeron sorunu büyük ölçüde çözüldü. Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron işçi kadroya alınarak, özlük haklarındaki eksiklikler giderildi, izin ve tazminat gibi kazanımlar elde ettiler.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi beklentisi, TBMM'de görüşülen yasa tasarısının içeriğine bağlı olarak devam ediyor. Henüz taşeron işçilere yönelik bir düzenleme yasa tasarısında yer almasa da, konu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, çalışma hayatında önemli bir düzenleme olarak kabul ediliyor ve bu konuda atılacak adımlar büyük bir merakla bekleniyor.

Taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek?

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu, TBMM'de görüşülen yasa tasarısının içeriğine bağlı olarak gelişecek. Henüz kesin bir tarih verilmemiştir.

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda son durum nedir?

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda TBMM'de görüşülen yasa tasarısında henüz yeni bir düzenleme yer almamaktadır.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları neler?

Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki taleplerinin büyük ölçüde çözüldüğünü belirtmiştir. Ancak, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadro beklentisi devam etmektedir.

Bakan Işıkhan'ın taşeron işçilere kadro verilmesi konusundaki açıklamaları neler?

Bakan Işıkhan, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve 460 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini belirtmiştir.

2024 yılında taşeron işçilere kadro verilecek mi?

2024 yılında taşeron işçilere kadro verilmesi beklentisi devam etmektedir. Ancak, henüz kesin bir düzenleme yapılmamıştır.

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda hangi yasa tasarısı görüşülüyor?

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda, TBMM'de Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmektedir.

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