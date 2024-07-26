Taşeron İşçiye Kadro Ne Zaman Verilecek? Taşerona Kadro Var Mı, Torba Yasada Çıktı Mı? 2024 Taşeron İşçi Kadro Durumu Nedir?

Taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek?
Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu, TBMM'de görüşülen yasa tasarısının içeriğine bağlı olarak gelişecek. Henüz kesin bir tarih verilmemiştir.
Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda son durum nedir?
Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda TBMM'de görüşülen yasa tasarısında henüz yeni bir düzenleme yer almamaktadır.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları neler?
Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki taleplerinin büyük ölçüde çözüldüğünü belirtmiştir. Ancak, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadro beklentisi devam etmektedir.
Bakan Işıkhan'ın taşeron işçilere kadro verilmesi konusundaki açıklamaları neler?
Bakan Işıkhan, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve 460 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini belirtmiştir.
2024 yılında taşeron işçilere kadro verilecek mi?
2024 yılında taşeron işçilere kadro verilmesi beklentisi devam etmektedir. Ancak, henüz kesin bir düzenleme yapılmamıştır.
Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda hangi yasa tasarısı görüşülüyor?
Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda, TBMM'de Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmektedir.