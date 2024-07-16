İş Bankası'nın Cazip Teklifleri İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden yapılan başvurular için 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanı tanıyor. Bu kampanya, Maximum kart kullanıcıları için de ekstra MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA'nın Esnek Ödeme Planları Garanti BBVA, 20.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunarak, 6 ay vadeli ödeme planları ile müşterilerinin bütçelerine uyum sağlıyor. Banka, ayrıca yapılan her 1.000 TL'lik harcamaya karşılık 1.000 TL bonus puan kazandırıyor.

QNB Finansbank'ın Avantajlı Kredileri QNB Finansbank, 10.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans seçenekleri ile müşterilerine çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu krediler, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için idealdir.

Enpara.com'un Masrafsız Bankacılık İmkanları Enpara.com, yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunarak, masrafsız bankacılık deneyimi vaad ediyor. Enpara.com, özellikle minimum maliyetle maksimum fayda sağlamayı hedefleyen bir bankacılık modeli olarak öne çıkıyor.

Yapı Kredi'nin Esnek Çözümleri Yapı Kredi, 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans sunmanın yanı sıra, 500.000 TL'ye varan bireysel ihtiyaç kredisini 3 ay erteleme seçeneği ile sunuyor. Bu sayede, büyük ölçekli finansal ihtiyaçlar için de esnek çözümler üretiyor.