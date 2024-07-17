İslam Memiş ’Paniğe kapılmayın’ demişti! Altın fiyatları için flaş uyarı! Ağustos ayında...

HAZİRAN AYINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER YATIRIMCILARI KORKUTMUŞTU

Haziran ayında peş peşe düşüşlerle yatırımcısını korkutan altın fiyatları, temmuz ayında yeniden zirve noktasına ulaştı. Yatırımcıların yüzünü güldüren ons altın, son haftalarda yaşanan rallinin ardından 2418 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesine göz kırptı. Yükselişlerin ardından yatırımcılar için yeni destek ve direnç seviyeleri de belli oldu.