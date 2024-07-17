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İslam Memiş 'Paniğe kapılmayın' demişti! Altın fiyatları için flaş uyarı! Ağustos ayında...

Altın piyasalarında önemli bir düzenleme sürecine girildiği bu hafta, sektör uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Memiş, ons altında olası kar satışları konusunda yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda tembihledi ve bu dönemde altın fiyatlarında beklenen dengeleme sürecine dikkat çekti. İslam Memiş, yatırımcılara bu dönemde daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. İşte uzmanın bu konudaki detaylı açıklamaları...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:44 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:44
İslam Memiş ’Paniğe kapılmayın’ demişti! Altın fiyatları için flaş uyarı! Ağustos ayında...

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Haziran ayında peş peşe düşüşlerle yatırımcılarını endişelendiren altın fiyatları, Temmuz ayında yeniden zirve noktasına ulaştı. İşte detaylar...

HAZİRAN AYINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER YATIRIMCILARI KORKUTMUŞTU

Haziran ayında peş peşe düşüşlerle yatırımcısını korkutan altın fiyatları, temmuz ayında yeniden zirve noktasına ulaştı. Yatırımcıların yüzünü güldüren ons altın, son haftalarda yaşanan rallinin ardından 2418 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesine göz kırptı. Yükselişlerin ardından yatırımcılar için yeni destek ve direnç seviyeleri de belli oldu.

KAPALIÇARŞI'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Kapalıçarşı piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, ons altın tarafında haftanın geri kalanında büyük bir düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, altın fiyatlarının aşamalı olarak 3380 ve 3360 dolara kadar gerileyeceğini hatırlattı.

ALTIN SAHİPLERİ BU TUZAĞA DÜŞMEYİN!

İslam Memiş, kar satışları ve teknik düzenlemelerin sonrasında acemi yatırımcının panik ortamına sokulmasının hedeflendiğini söyleyerek, düşen fiyatlarla birlikte altını satanların ağustos ayındaki rekor yükselişler geldiğinde büyük bir zarar edeceğini vurguladı.

Memiş, ağustos ayında yeni rekorlar görüleceğini belirterek "Ancak temmuzda bu kadar agresif yükselişler yeterli. Bir süre altının dinlenmesi gerekiyor," diye konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) % Değişim Saat
ALTIN (TL/GR) 2.616,02 2.616,45 1,82% 18:34
22 Ayar Bilezik 2.377,37 2.402,83 1,85% 18:34
Altın (ONS) 2.464,33 2.464,74 1,75% 18:49
Altın ($/kg) 78.719,00 78.731,00 1,59% 18:34
Altın (Euro/kg) 85.782,00 85.795,00 1,59% 18:34
Cumhuriyet Altını 16.981,00 17.144,00 1,99% 18:34
Yarım Altın 8.504,00 8.598,00 1,99% 18:34
Çeyrek Altın 4.239,00 4.303,00 1,99% 18:34
Reşat Altını 17.013,47 17.176,95 2,19% 18:34
Kulplu Reşat Altını 17.015,69 17.179,20 2,20% 18:34
22 Ayar Altın TL/Gr 2.378,61 2.513,47 1,97% 18:34
18 Ayar Altın TL/Gr 1.909,70 1.910,01 1,82% 18:34
14 Ayar Altın TL/Gr 1.405,00 1.839,49 1,84% 18:34
Kapalicarsi Ziynet 2.5 41.654,98 42.332,37 1,52% 16:59
Kapalı Çarşı Beşli Altın 84.351,33 86.020,21 1,52% 16:59
Gremse Altın 41.654,98 42.619,10 1,52% 16:59
Ata Altın 17.182,68 17.621,11 1,52% 16:59
Tam Altın 16.661,99 16.995,51 1,52% 16:59
Külçe Altın ($) 78.500,00 78.550,00 1,12% 17:00
Has Altın 2.602,94 2.603,37 1,82% 18:34
Hamit Altın 17.013,47 17.176,95 2,19% 18:34

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