16.1 milyon emekliye yeni zam! %24.73 ilave ödemeyle maaşlar yükseldi! SSK BAĞKUR’luya en düşük...

FARKLAR NE ZAMAN YATIRILACAK? Yeni düzenleme ile emekli maaşlarına yapılan zamlar, Temmuz ayına yetişmeyeceği için, emeklilerin hesaplarına bu farklar Ağustos ayı içinde yatırılacak.

MAAŞ HESAPLAMALARI NASIL YAPILACAK? Zamlı kök aylıklar ve ek ödemelerin toplamı 10 bin liranın altında olan emeklilere 10 bin lira yatırılacak.

Eğer bu tutarın üzerinde bir maaş hesaplanırsa emekliye hesaplanan maaş miktarı ödenecek. Yeni düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde, taban aylık miktarı ile arasındaki farklar da hesaplara yansıtılacak.

ÖRNEK HESAPLAMALAR Birinci Örnek: Kök aylığı 9,500 TL olan bir emekli, %24.73 zamla birlikte aylığı 11,849 TL'ye çıkacak. Ek ödemelerle toplamda 12,323 TL alacak. Bu emekli şu anda 12,323 TL maaş alacak. 12,500 TL taban aylık uygulaması başladığında, 176,78 TL daha fazla alacak.

İkinci Örnek: Kök aylığı 7,500 TL olan başka bir emekli ise, zam sonrası 9,354 TL kök aylık alacak. Toplamda 10,000 TL maaş alacak ve yeni taban aylık ile 2,500 TL fark alacak.