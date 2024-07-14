EYT, SSK, Bağ-Kur’luya %35 ek zam masada! Emekliye 10 puanlık refah payı tablosu çıktı! 17.000 TL taban maaşa ek...

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Taban maaş artışı ilk etapta gündeme gelirken, refah payı için de çalışmalar sürüyor. Ek zam düzenlemesi, özellikle emekli memurlar, dul-yetim maaşı alanlar ve sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, bu grupların maaşlarında belirgin bir artış bekleniyor.

EK ZAMLAR VE SOSYAL ÖDENEKLER Memurlar ve memur emeklileri için belirlenen %19.31 oranındaki zam, sosyal ödeneklerde de artışa neden oldu. Bu kapsamda, 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri ve evde bakım parası gibi ödenekler %19.31 oranında yükseldi. Aynı zamanda, kıdem tazminatı tavanı da bu oranda arttı. Memurların aile yardımlarına da %19.31 oranında zam yapıldı.