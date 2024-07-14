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3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli! Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı

Emeklilik hayalleri kuran milyonlar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde hayata geçirdiği düzenlemelerle erken emekliliği daha erişilebilir bir noktaya taşıyor. Vatandaşlar artık kendi koşullarına uygun esnek seçeneklerle emeklilik planlarını şekillendirme fırsatı buluyor.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 14:18 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 14:18
3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli! Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı

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Emeklilik hayalleri kuran milyonlarca vatandaş için son dönemde atılan adımlar, erken emekliliği ulaşılabilir bir hedefe dönüştürüyor. Sosyal güvenlik sistemindeki esneklik artarken, farklı koşullara ve mesleklere özel erken emeklilik imkanları da sunuluyor. Peki, erken emekliliğin kapılarını aralayan bu fırsatlar neler?

Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik: Erkek sigortalılar için askerlik süresi, emeklilik hesaplamalarında önemli bir avantaj sağlıyor. Askerlik borçlanması yaparak hem prim gün sayınızı artırabilir hem de sigorta başlangıç tarihinizi geri çekerek emeklilik yaşınızı düşürebilirsiniz.

Kısmi Emeklilik ile Çalışmaya Devam: 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduranlar için yaş şartı aranmaksızın kısmi emeklilik seçeneği bulunuyor. Özellikle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için cazip olan bu seçenek, emekli maaşı alırken çalışmaya devam etme olanağı da sunuyor.

Malulen Emeklilik ile Engellilere Güvence: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olan sigortalılar, 1800 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olabiliyorlar.

Engelli İndirimi ile Daha Fazla Kazanç: %40 ve üzeri engelli çalışanlar, vergi indirimi avantajından yararlanarak daha düşük prim ödeyerek 3600 günden emekli olma hakkına sahip oluyorlar.

Mesleki Yıpranma Payı ile Ağır İşlerin Yükü Hafifliyor: Madenciler, gazeteciler gibi yıpratıcı ve zorlu meslek gruplarında çalışanlar için mesleki yıpranma payı uygulanıyor. Bu sayede prim günlerine ek süreler eklenerek emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilebiliyor.

Anneler İçin Ek Prim Desteği: Engelli çocuğu bulunan anneler de erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. 2008 yılından sonra sigortalı olan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam prim günlerine ekleniyor ve emeklilik yaşı da bu doğrultuda öne çekiliyor.

Unutulmaması gereken nokta, erken emeklilik koşullarının ve avantajlarının her bireyin durumuna göre değişiklik gösterebileceğidir. Detaylı bilgi ve başvuru için SGK'nın resmi kanallarından veya uzman bir mali müşavirden destek almak önemlidir.

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