Bugün memur maaşları yatacak mı? 15 Temmuz’da maaşlar yatar mı? 14 günlük maaş farkı...

Memurların maaşları her ayın 15'inde yattığı için bu ay 14 günlük bir fark oluşacak. Peki, bu fark nasıl ve ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı memur maaşlarının bu ay içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Genellikle her ayın 15'inde ödenen memur maaşları, temmuz ayında resmi tatile denk geldiği için bu yıl da benzer bir durum söz konusu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, aldıkları yüzde 19,30 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmes ini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı ödemesi 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Eğer bu tarihte ödenmezse, ilerleyen günlerde enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.