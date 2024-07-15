Bugün memur maaşları yatacak mı? 15 Temmuz’da maaşlar yatar mı? 14 günlük maaş farkı...

Memurların maaşları her ayın 15'inde yattığı için bu ay 14 günlük bir fark oluşacak. Peki, bu fark nasıl ve ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Memurların maaşları her ayın 15'inde yattığı için bu ay 14 günlük bir fark oluşacak. Peki, bu fark nasıl ve ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşlarının bu ay içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Genellikle her ayın 15'inde ödenen memur maaşları, temmuz ayında resmi tatile denk geldiği için bu yıl da benzer bir durum söz konusu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, aldıkları yüzde 19,30 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmes ini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı ödemesi 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Eğer bu tarihte ödenmezse, ilerleyen günlerde enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 Temmuz ayı emekli maaşı zamlarının belirlenmesiyle birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28'inde maaşlarını alacaklar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir olarak ödeniyor. Ödeme günleri ise doğum tarihlerine göre belirleniyor. Söz konusu günler cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma günü, pazar gününe denk geldiğinde ise pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında maaş alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar ayın 1. gününde,
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar ayın 2. gününde,
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar ayın 3. gününde,
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar ayın 4. gününde,
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar ayın 5. gününde maaşlarını alacaklar.
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında maaş alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar ayın 1. gününde,
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar ayın 2. gününde,
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar ayın 3. gününde,
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar ayın 4. gününde,
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar ayın 5. gününde maaşlarını alacaklar.
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında maaş alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar ayın 1. gününde,
Doğum tarihleri 34–37 arasında olanlar ayın 2. gününde,
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar ayın 3. gününde,
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar ayın 4. gününde,
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar ayın 5. gününde maaşlarını alacaklar.