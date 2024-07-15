Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına darbe girişimi! Ekonomide şanlı direniş: 2016’dan bu yana neler yaşandı?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ: Avrupa ve Asya, dev asma köprülerle dördüncü kez birleşti. İstanbul Boğazı'na takılan üç gerdanlığın ardından Çanakkale Boğazı'na da asma köprü yapıldı. Kuleleri arasındaki 2023 metre mesafesiyle bu alanda en büyük olan 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım sektörüne yeni bir nefes aldırdı.

UZAYA TÜRK DAMGASI: Bir Türk vatandaşının ilk uzay yolculuğunu yapmasının ardından uzaydaki uydularımıza bir yenisi daha eklendi. Turksat 5A'ların ardından Turksat 6A'da uzaydaki yerini aldı. TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasına girdi.

SAVUNMA SANAYİ İLKLERE İMZA ATTI: Savunma sanayisi son yıllarda gösterdiği gelişmelerle Türk milletinin gururu olmaya devam ediyor. milli İHA ve SİHA'lar ile başlayan yolculuk, Altay tankı ile sürdü. Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2, insansız savaş uçağı ANKA-3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET yine bu dönemde üretildi. Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, GÖKBEY helikopterini uçurdu. Milli muharip uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Türk milletinin gurur abidelerinden birisi oldu.

ENERJİDE MİLLİ YATIRIMLAR: Türkiye bu dönemde enerjide de çok önemli atılımlar yaptı. Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Güneydoğu'da petrol keşifleri birbirini izledi.