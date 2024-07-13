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İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...

İŞKUR’un ‘Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın sonuçları açıklandı. En fazla ilan verilen meslek garsonluk. Açık iş ilanının en fazla olduğu meslek ise dikiş makinecisi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...

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Türkiye'de işyerlerinin eleman ihtiyacı haritası ortaya çıktı. İŞKUR, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçti. İşverenler tarafından ihtiyaç duyulan eleman sayısının 270 bin 761 olduğu tespit edildi.

Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın ikinci çeyrek sonuçlarına göre, en fazla ilan verilen meslek garsonluk, açık iş ilanının en fazla olduğu meslek ise dikiş makineciliği oldu.

ARAŞTIRMA ÇIKTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İş Kurumu'nun araştırmasını paylaştı. Işıkhan, işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ettiklerini, etkin çözümler ürettiklerini söyledi. Rapora göre, Türkiye genelinde (1 ve daha fazla kişi istihdam eden) işletmelerde toplam 270 bin 761 açık iş var. 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 114 bin 552, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 156 bin 209 açık iş bulunuyor.

Türkiye genelinde 3 milyon 247 bin 108 işletmeyi kapsayan veri derlemesiyle hazırlanan rapora göre, araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerindeyken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı. Açık iş sayısı 1 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde bir önceki yılın aynı dönemine (2023 2. çeyrek 297 bin 253) kıyasla yüzde 8.9 oranında azaldı. Açık işlerin 1 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde geçen yılın aynı dönemine göre en çok azaldığı sektörler imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret oldu.

HANGİSİNDE AÇIK VAR?
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberinde, rapora göre, en yüksek açık iş oranı yüzde 2.9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe. Onu yüzde 2.3 ile imalat, yüzde 1.7 ile kültür, sanat, eğlence, spor sektörü takip ediyor.

Açık iş oranı en yüksek olan konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe en fazla aranan meslekler, servis elemanı (garson), kat hizmetleri elemanı, mutfak görevlisi, servis komisi ve bulaşıkçı. İmalat sektöründe en fazla aranan meslekler ise makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, metal işleri seri üretim tezgâh işçisi, gazaltı kaynakçısı ve ayakkabı imalatçısı. Kültür, sanat, eğlence, spor sektöründe ise en çok aranan meslekler sırasıyla; garson, temizlik görevlisi, antrenör, fitness eğitmeni.

İŞTE İLK 10 MESLEK
- Makineci (Dikiş)
- Konfeksiyon İşçisi
- Garson
- Temizlik Görevlisi
- Satış Danışmanı/ Uzmanı Yardımcısı
- Depo İşçisi (Elleçleme)
- Gazaltı Kaynakçısı
- Taşıma-yükleme işçisi
- Ön Muhasebeci

AÇIK İŞ ORANI HANGİ SEKTÖRDE YÜKSEK?

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