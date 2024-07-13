İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...

HANGİSİNDE AÇIK VAR?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberinde, rapora göre, en yüksek açık iş oranı yüzde 2.9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe. Onu yüzde 2.3 ile imalat, yüzde 1.7 ile kültür, sanat, eğlence, spor sektörü takip ediyor.

Açık iş oranı en yüksek olan konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe en fazla aranan meslekler, servis elemanı (garson), kat hizmetleri elemanı, mutfak görevlisi, servis komisi ve bulaşıkçı. İmalat sektöründe en fazla aranan meslekler ise makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, metal işleri seri üretim tezgâh işçisi, gazaltı kaynakçısı ve ayakkabı imalatçısı. Kültür, sanat, eğlence, spor sektöründe ise en çok aranan meslekler sırasıyla; garson, temizlik görevlisi, antrenör, fitness eğitmeni.