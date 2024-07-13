Borsada yaz havası: Tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı! Yabancı yatırımcının ilgisi arttı

GÖZLER NOTA ÇEVRİLDİ Borsada; gelecek hafta cuma günü Moody's tarafından beklenen not artışı fiyatlanmaya başlandı. Bazı kurumlar ve analistler iki kademe birden not artışı gelebileceğini ifade ediyor. Borsanın pozitif beklentilerle birlikte döviz bazında yıl sonuna kadar 390-400 dolar bandını hedef alabileceği, beklentili hisselerde düşüşlerin alım fırsatı olduğu belirtiliyor. Borsada kısa vadede artık 10.850 – 11.000 bandı destek olarak takip edilecek.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Döviz rezervlerinde 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 25.3 milyar dolara, 26 Mayıs 2023'ten bu yana yaşanan artış ise 50 milyar dolara ulaştı.

ALTINDA FED RÜZGARI

Amerika Merkez Bankası FED'in Eylül ayında faiz indirme ihtimalinin güçlenmesi altında yönü yukarı çekti. Ons altın güne doların üzerine çıktı. Gram altında ise yeniden 2.600 lira seviyelerine doğru hareket başladı. Bu arada yıl sonu için dolarda 35-36 TL ve ons altında da 2550-2700 dolar olarak öngörülen hedef fiyatlar dikkate alındığında, gram altında da 3000 TL yolculuğunun başlamış olabileceği belirtiliyor.

Bundan sonraki süreçte kısa vadede kâr satışları halinde gramda 2535-2510 TL seviyesi aşağıda ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Yükselişin devamında da 2575 TL ilk direnç olarak izleniyor. Bu arada içeride altın ithalatına kota uygulandığı nisan ayında, kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 2650 TL'yi test etmişti. Ancak rasyonel olmayan bu fiyatlama kısa sürede normale dönmüştü.