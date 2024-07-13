Aynı ürün farklı etiket | Marketler arasında ithal ürünlerde beş, yerli ürünlerde iki kat fark var

Temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar aynı marka aynı üründe beş kata kadar varan fiyat farkı insanları isyan ettiriyor. Arada fiyat farkının afaki oranlara çıkması nedeniyle artık vatandaşlar her bir ürünü tek tek inceliyor.

5 KATINA ÇIKABİLİYOR Yerli marka ürünlerde fiyat farkının iki-üç katına çıktığı görüldü. Bu fark ithal marka ürünlerde ise neredeyse beş kat...

AYNI ÜRÜNDE İKİ KAT FARK

Örneğin 6'lı selpak kağıt havlu bir sanal markette 100 TL iken aynı ürün başka bir sanal markette 185 TL.

Pınar'ın 800 gramlık beyaz peyniri bir zincir markette 169 TL iken, başka bir zincir markette 332 TL. Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı büyük bir zincirin sanal marketinde 234 TL iken, başka bir markette üç kata yakın fiyat artışıyla 625 TL'den satılıyor.

Komili 500 ml sızma meyvemsi zeytinyağı bir markette 59 TL iken başka bir markette 238 TL. Eti 393 gr 3'lü Burçak bisküvi bir markette 29 TL'den satılırken bu fiyat başka markette 42.50 TL'ye kadar çıkıyor.

İTHALDE FİYAT 5'E KATLIYOR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Aynı ürün arasındaki fiyat farkı özellikle ithal markalarda 4-5 kata kadar çıkabiliyor. Örneğin Finish 100'lü tablet bulaşık makinesi deterjanının fiyatı 380 TL ile 1.359 TL arasında değişiyor. Ariel 12 kilogramlık bir çamaşır deterjanı online platform sitesinde 397 TL iken zincir markette 710, başka bir sanal markette ise 720 TL'ye çıkıyor. Fairy 2.600 ml sıvı bulaşık deterjanı bir markette 99 TL iken başka bir sanal markette aynı ürün 468 TL'den satılıyor.

MARKETLERDE YANILTICI İNDİRİM

Market indirimlerinin bir pazarlama stratejisi olduğunu söyleyen uzmanlar, "Örneğin siz diş macununda rakiplerinize oranla fiyatı düşürürsünüz. Ancak aynı raftaki diş fırçasının da fiyatını artırırsınız. Genellikle bu iki ürün birlikte alınır. Tüketici indirim var diye o ürünü alır ancak diğer üründeki fiyatın yüksekliğine dikkat etmez. Yine kahvaltılık reyonunda beyaz peynirde yüzde 50 indirim yaparsınız ancak zeytin, salam, sosis, yumurta gibi diğer ürünlerin fiyatını artırırsınız. Kişi indirimli ürün aldığını sanır" dedi.