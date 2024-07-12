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Altın ve gümüş fiyatları Temmuz ayında... İslam Memiş'ten 'yeni rekor' diyerek uyardı: Herkes hazırlığını yapsın

Temmuz ayında altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelere ulaşabileceği öngörüsünde bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini vurguladı. Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını uyararak dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. İşte İslam Memiş'in güncel altın ve dolar yorumu...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:17 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:17
Altın ve gümüş fiyatları Temmuz ayında... İslam Memiş’ten ’yeni rekor’ diyerek uyardı: Herkes hazırlığını yapsın

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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayında altın ve gümüş fiyatlarında rekor seviyelere ulaşılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareketlerin hız kesmediğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ UYARDI

"Gram altın TL serbest piyasalarda 2520-2528 lirada. Gram altın TL fiyatı ciddi yükseliş gösterdi. 2537 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında, bayramdan önce 2420 lirada olan gram altın bugün 2537 liraya kadar yükseldi. Haziranda temmuz ayı hazırlığını boşuna yapmadım. Haziran ayında buralar güzel fiyatlar, fırsatlar uyarılarım vardı. Temmuz ayındayız, ağustosta yeni bir rekor, eylülde yeni bir rekor, ekimde yeni bir rekor, her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz.

Gümüş onsu 31 dolarda. Burada da aşağıda 28.80, yukarıda 32.80 dolarla alakalı destek ve direnç seviyeleri var. Ne kadar geniş bant aralıkları. ABD'deki enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacaksa bu seviyeler test edilecektir. Benim düşüncem son bir kez aşağı yönlü gelme ihtimalidir ama kesin bir şekilde şöyle olur diyemiyorum.

YENİ REKORLARA HAZIR OLUN

Gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Kısa vadede düşüşler alım fırsatıdır. 31.80 - 34 lira bant aralıklarını takip edeceğiz. Sert dalgalanmalar olacağı için hangi yöne kırılırsa, düşüş olursa alım fırsatı, yükseliş olursa da kesinlikle satış fırsatı değildir. Yeni rekorlara hazır olmakta fayda var."

ELİNDE 10 BİN LİRA OLANLAR DİKKAT

"1 Ocak'ta elinde 10 bin lirası olan bir yatırımcı altın alsaydı, yüzde 24 gelir elde etmiş olacaktı, gümüş alsaydı yüzde 44 gelir elde etmiş olacaktı. Yılın ilk yarısında gümüş en çok kazandıran emtia oldu."

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