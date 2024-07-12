Altın ve gümüş fiyatları Temmuz ayında... İslam Memiş’ten ’yeni rekor’ diyerek uyardı: Herkes hazırlığını yapsın

"Gram altın TL serbest piyasalarda 2520-2528 lirada. Gram altın TL fiyatı ciddi yükseliş gösterdi. 2537 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında, bayramdan önce 2420 lirada olan gram altın bugün 2537 liraya kadar yükseldi. Haziranda temmuz ayı hazırlığını boşuna yapmadım. Haziran ayında buralar güzel fiyatlar, fırsatlar uyarılarım vardı. Temmuz ayındayız, ağustosta yeni bir rekor, eylülde yeni bir rekor, ekimde yeni bir rekor, her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz.

Gümüş onsu 31 dolarda. Burada da aşağıda 28.80, yukarıda 32.80 dolarla alakalı destek ve direnç seviyeleri var. Ne kadar geniş bant aralıkları. ABD'deki enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacaksa bu seviyeler test edilecektir. Benim düşüncem son bir kez aşağı yönlü gelme ihtimalidir ama kesin bir şekilde şöyle olur diyemiyorum.