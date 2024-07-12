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İndirim 09.00'da başladı! BİM 12 Temmuz Cuma 2024 AKTÜEL KATALOĞU! Listeyi gören akın edecek...

BİM 12 Temmuz aktüel katalog fırsatları oyun ve spor tutkunlarına cazip ürünler sunuyor. BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan aktüel kataloglar, müşterilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 12 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak ürünler, oyun meraklıları ve spor severler için heyecan verici fırsatlar barındırıyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa çıkacak ürünler arasında dikkat çekenler...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:30 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:30
İndirim 09.00’da başladı! BİM 12 Temmuz Cuma 2024 AKTÜEL KATALOĞU! Listeyi gören akın edecek...

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Bu cazip fırsatları kaçırmamak için 12 Temmuz Cuma günü BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. İşte yeni BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL

Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL

Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL

İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL

Polosmart Akıllı Saat Pssw20 449 TL

Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

Polosmart Tws Kulaklık 329 TL

Polosmart Gamıng Kulaklık Standı 349 TL

Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL

Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

Polosmart Tws Gamıng Kulaklık 379 TL

Polosmart Gamıng Klavye Pgs201 299 TL

Polosmart Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL

Polosmart Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL

Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL

Polosmart Gaming Mouse Pgs301 159 TL

Polosmart Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL

Polosmart Gaming Mouse Pgs302 299 TL

Polosmart Gaming Mouse Pad Pgs305 179 TL

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL

Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL

Plenty Pasta Cila 59 TL

Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL

Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL

A101 aktüel ürünler listesi: Cumartesi-Pazar için duyuruldu! 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyorA101 aktüel ürünler listesi: Cumartesi-Pazar için duyuruldu! 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyor
A101 aktüel ürünler listesi: Cumartesi-Pazar için duyuruldu! 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyor

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