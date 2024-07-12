12 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük kombo kartları! Nasıl açılır, bulunur? HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 🐹

Şifrenin doğru bir şekilde çözülüp kullanılması oyunculara günlük ödüller kazandıracak. İşte 12 Temmuz'a ait günlük şifre...
Şifrenin doğru bir şekilde çözülüp kullanılması oyunculara günlük ödüller kazandıracak. İşte 12 Temmuz'a ait günlük şifre...
HAMSTER KOMBAT NEDİR?
Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur. Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.
12 Temmuz Hamster Kombat Günlük Şifre
N: -● O: --- D: -●● E: ● S: ●●●
Hamster Kombat oyununun 11 Temmuz 2024 tarihli ''WHALE'' şifresinin Mors Alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
W: • — — H: • • • • A: • — L: • — • • E: •
Hamster Kombat oyununun 10 Temmuz 2024 tarihli ''GAS'' şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
G: — — • A: • — S: • • •
Hamster Kombat oyununun, 9 Temmuz 2024 tarihli "DAG" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
D: ▬ ● ●
A: ● ▬
G: ▬ ▬ ●
Yani "DAG" kelimesinin Morse kodundaki tam dizisi şu şekildedir:
▬ ● ● ● ▬ ▬ ▬ ●
Hamster Kombat'ta kombo kartları bulmak ve açmak, oyunda ilerlemenizi ve daha fazla ödül kazanmanızı sağlar. Kombo kartlarını bulmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Kartları açtıktan sonra kombo yeteneklerini kullanarak rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz.