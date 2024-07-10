Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...

1

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına bu ay yansıtılacak enflasyon zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin artırılması için de çalışma başlatıldı.

Çalışmalar devam ederken, hem artışın ne kadar olabileceği hem bu ayki ödemelere yetişip yetişmeyeceği hem de kime, nasıl yansıyacağı merak konusu oldu? İşte soruların yanıtları...