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3600 ek gösterge son durum 2024 || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? Memurların gözü TBMM'de!

Milyonlarca kamu çalışanının yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle 9. Yargı Paketinin TBMM'ye gelmesiyle birlikte, torba yasa içerisinde 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alabileceği beklentisi yeniden arttı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 05:51 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:23
3600 ek gösterge son durum 2024 || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? Memurların gözü TBMM’de!

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Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için hayata geçirilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi ve 1. dereceye gelmiş tüm memurları kapsaması durumunda, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanı faydalanabilecek. Bu düzenleme ile birlikte mevcut maaşlara ek olarak emekli maaşlarında da belirgin artışlar bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

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