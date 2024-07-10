ÇAYKUR’dan çay alımına 50 kilogram kontenjan! Yarından itibaren başlıyor

Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.