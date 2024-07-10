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ÇAYKUR'dan çay alımına 50 kilogram kontenjan! Yarından itibaren başlıyor

ÇAYKUR'dan çay alımları hakkında yapılan açıklamada yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirildi. Öte yandan belirlenen referansın altında çay satılmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz" denildi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 22:01 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 22:08
ÇAYKUR’dan çay alımına 50 kilogram kontenjan! Yarından itibaren başlıyor

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ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi.

26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 26 Haziran'da başladığı hatırlatıldı.

Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

FİYATIN ALTINDA ÇAY SATMAK YOK
Hiçbir üreticinin belirlenen referans fiyatın altında çay satmasının istenmediği değerlendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz. Çaykur, üreticimizin her zaman yanındadır. Üreticilerimizin bütün çaylarını rahatlıkla alabileceğimizi taahhüt ediyoruz."

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