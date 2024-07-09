Emekliye yeni zam: Taban aylıkta artış gündemde! Yeni tutar ne olacak? Nasıl uygulanacak?

Hükümet, kök maaşı 10 bin lira ve altında kalan 1 milyon 780 bin emeklinin maaşının iyileştirilmesi için çalışma başlattı. AK Parti kurmaylarının başlattığı ve ekonomi yönetiminin de bilgisi dâhilinde gerçekleştiren çalışmalara göre; en düşük emekli maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması hedefleniyor.

1.8 MİLYON KİŞİ 10 BİN TL'NİN ALTINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam politikalarına ilişkin sunum yaparken, kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun bu rakamın üstüne çıktığı bilgisini verdiği öğrenildi. Işıkhan'ın 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise 10 bin liranın altında kaldığını dile getirdiği bildirildi.

Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve yapılan zamma rağmen 10 bin lira almaya devam edecek emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 1.8 milyon emekli için yeni düzenleme yapılacak.