Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, Akbank... 400.000 TL 2. el taşıt kredisi 36 ay vadeyle veriliyor!

İkinci el araç alımında finansman arayanlar için farklı bankaların taşıt kredisi ve finansman oranları dikkat çekiyor. İşte güncel taşıt kredisi oranları...
İkinci el araç alımında finansman arayanlar için farklı bankaların taşıt kredisi ve finansman oranları dikkat çekiyor. İşte güncel taşıt kredisi oranları...
🚗 Akbank - Taşıt Kredisi İkinci El
🚗 Garanti BBVA - Taşıt Kredisi 2. El
🚗 İş Bankası - Taşıt Kredisi 2. El
🚗 Kuveyt Türk - 2. El Araç Finansmanı
🚗 Türkiye Finans - 2. El Taşıt Finansmanı
🚗 TEB (Türk Ekonomi Bankası) - Taşıt Kredisi 2. El
🚗 Ziraat Katılım - 2. El Taşıt Finansmanı
🚗 Halkbank - Taşıt Kredisi 2. El
🚗 DenizBank - Taşıt Kredisi 2. El
🚗 Ziraat Bankası - Taşıt Kredisi 2. El
🚗 Şekerbank - Taşıt Kredisi 2. El