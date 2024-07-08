SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, Akbank... 400.000 TL 2. el taşıt kredisi 36 ay vadeyle veriliyor!

36 ay vadeli 400.000 TL değerindeki ikinci el taşıt kredisi için bankalar arasında faiz ve kâr payı oranları bakımından farklılıklar göze çarpıyor. Akbank, %4,50 faiz oranı ile aylık 26.870,62 TL taksit imkanı sunarak uygun bir alternatif oluştururken, Kuveyt Türk ise %3,96 kâr payı oranı ile daha düşük, aylık 24.635,14 TL taksit ile finansman sağlayarak daha avantajlı bir seçenek sunuyor. İşte piyasada bulunan çeşitli bankaların sunduğu taşıt kredisi seçenekleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 08:48 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 08:48
Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, Akbank... 400.000 TL 2. el taşıt kredisi 36 ay vadeyle veriliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İkinci el araç alımında finansman arayanlar için farklı bankaların taşıt kredisi ve finansman oranları dikkat çekiyor. İşte güncel taşıt kredisi oranları...

🚗 Akbank - Taşıt Kredisi İkinci El

  • Faiz Oranı: %4,50
  • Aylık Taksit: 26.870,62 TL
  • Toplam Ödeme: 969.642 TL

🚗 Garanti BBVA - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %4,79
  • Aylık Taksit: 28.101,55 TL
  • Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

🚗 İş Bankası - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,00
  • Aylık Taksit: 29.005,33 TL
  • Toplam Ödeme: 1.046.191 TL

🚗 Kuveyt Türk - 2. El Araç Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %3,96
  • Aylık Taksit: 24.635,14 TL
  • Toplam Ödeme: 889.165 TL

🚗 Türkiye Finans - 2. El Taşıt Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %4,34
  • Aylık Taksit: 26.200,36 TL
  • Toplam Ödeme: 945.212 TL

🚗 TEB (Türk Ekonomi Bankası) - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %4,89
  • Aylık Taksit: 28.530,65 TL
  • Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

🚗 Ziraat Katılım - 2. El Taşıt Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %5,10
  • Aylık Taksit: 29.439,23 TL
  • Toplam Ödeme: 1.061.812 TL

🚗 Halkbank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,15
  • Aylık Taksit: 29.657,01 TL
  • Toplam Ödeme: 1.069.652 TL

🚗 DenizBank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,24
  • Aylık Taksit: 30.050,39 TL
  • Toplam Ödeme: 1.083.814 TL

🚗 Ziraat Bankası - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,34
  • Aylık Taksit: 30.489,52 TL
  • Toplam Ödeme: 1.099.622 TL

🚗 Şekerbank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %6,21
  • Aylık Taksit: 34.394,16 TL
  • Toplam Ödeme: 1.240.189 TL
Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...
Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
Irak Rusya Türkiye ve Suriye arasından yeni bir ittifak mı doğuyor? Başkan Erdoğan’ın Suriye çıkışı içerde ve dışarıda birilerini rahatsız etti
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...
TÜİK açıkladı! Getiri şampiyonu borsa: Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu
Dijital Mecralar Komisyonu’nun TBMM’nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
SON DAKİKA